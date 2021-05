Lichtensteig Der Beweis: Travestiekunst funktioniert auch auf dem Land Der Luzerner Claudio Näf schlüpft für seine Auftritte in die Rolle von LaMer. Am Donnerstagabend gastierte er erstmals in der Ostschweiz.

Der Luzerner Claudio Näf alias LaMer trat zum ersten Mal in der Ostschweiz, in der Alten Turnhalle in Lichtensteig, auf. Bild: Christoph Heer

Nein, das Schaffen und die Auftritte von Dragqueens sind in der Region Wil-Toggenburg nicht bekannt. So war es am Donnerstagabend denn auch der erste Auftritt in diesen Gefilden von Claudio Näf alias LaMer. In der Dogo Residenz für Neue Kunst in Lichtensteig arbeiten aktuell fünf Kunstschaffende, einer davon ist der Luzerner Claudio Näf.

Der Illustrator beschäftigt sich in seinen Arbeiten mit seiner Sexualität und der Art, wie er seinen Geschlechtsausdruck nach aussen hin präsentiert. Für seinen rund einstündigen Auftritt hat er sein Basisprogramm für das Publikum in ein Lichtensteigerprogramm umgewandelt.

Zweigeschlechtlichkeit und Heterosexualität hinterfragen

In diesem Publikum sassen Heterosexuelle, Homosexuelle sowie Queere. Letztere sind Personen, die von der Norm der Heterosexualität und des Zweigeschlechtersystems abweichen. Queer ist ein Überbegriff für Lesben, Schwule, Trans- und Intermenschen, beinhaltet aber zudem den Anspruch, Zweigeschlechtlichkeit und Heterosexualität politisch wie auch theoretisch zu hinterfragen.

«Häufig trete ich an queeren Events, dann aber auch mal in einer Bar in Luzern oder in einem Theater in Zürich auf.» Näf weiss haargenau, wo er als homosexueller Mensch, oder als Kunstfigur LaMer, gut ankommt. In seinem Umfeld erfahre er viel Unterstützung.

«Doch besonders im öffentlichen Raum stosse ich immer wieder auf Ablehnung.»

Für ihn und die ganze LGBT-Szene sei es wichtig, dass fortlaufend sogenannte queere Räume entstehen. Also Orte, wo sich Gleichgesinnte treffen, sagt Näf. Genauer heisst das, Lokale und Räume ausbauen, in denen sich Lesben (Lesbian), Schwule (Gay), Bisexuelle (Bisexual) und Transmenschen (T), treffen. Unlängst gehört nach dem Kürzel LGBT auch das Q für Queer dazu. LGBTQ-Aktivismus bezeichnet also die Wanderungsbewegungen von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender-Personen und queeren Bevölkerungsgruppen, oft auch, um der Diskriminierung oder der schlechten Behandlung aufgrund ihrer sexuellen Identität zu entkommen.

Drag wer? Queer was?

Claudio Näf sagt, er wisse genau, wo er auf Ablehnung treffe, diese Orte meide er. Nun hat er seine Ostschweizer Premiere absolviert und freut sich, unzählige positive Feedbacks erhalten zu haben. «Klar war ich vor der Show nervös.» Auch er habe coronabedingt lange Zeit keine Auftritte mehr gehabt.

«Zwischendurch machte sich dann schon etwas Unsicherheit bemerkbar, weil es in meinem Programm sehr politisch zu und her geht, ein heikles Thema.» Seit 2018 tritt er als Dragqueen LaMer auf. Aus dem Englischen übersetzt, bedeutet Dragqueen, dass eine Person in schrillen Frauenkleidern auftritt. Dragqueens sind bis heute vornehmlich in den Schwulenszenen der Grossstädte zu finden.

«Tiefgründig» und «zu Tränen rührend»

Viel Gelächter und Applaus begleiteten die Show von LaMer. Nach der Zugabe sollten vier Besucher in wenigen Worten die soeben erlebte Dragshow beschreiben. «Inspirierend», «tiefgründig», «zu Tränen rührend» und «haarsträubend gut» waren die Antworten. Also scheint es, als wäre Lichtensteig definitiv bereit für Dragqueens. Das Publikum setzte sich jedoch nicht nur aus Einheimischen, sondern auch aus Bazenheidern, Herisauern und Zürchern zusammen.

Abschliessend sagt Claudio Näf, dass er sich des Risikos seiner Auftritte bewusst ist. Auch er sei in einem kleinen Dorf aufgewachsen.

«Gerade deshalb bin ich überzeugt, dass auch in ländlichen Regionen viele Menschen offen mit dem Thema ‹Sexualität und Geschlecht› umgehen können.»