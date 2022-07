Lichtensteig Bahnhalle Lichtensteig: Kein Widerspruch zwischen Tradition und Fortschritt Die Bahnhalle Lichtensteig und deren Umgebung sollen innovativ um- und neugestaltet werden. Jetzt wurden Interessierte über den Projektierungsstand informiert.

Die Bahnhalle und im Vordergrund das dazu erworbene Bauland. Bild: Josef Bischof

Die Bahnhalle Lichtensteig, die das Chössi-Theater beherbergt, ist von einer Stiftung erworben worden. Mit dazu rund 5000 Quadratmeter eingezontes Bauland. Wie der denkmalgeschützte Bau erneuert und wie die Umgebung genutzt werden soll, dazu gibt es bereits viele Ideen. Sie bestehen aber erst in den Grundzügen. An der Umsetzung sollen interessierte Kreise mitwirken.

Am Donnerstagabend liess sich eine stattliche Zahl von Anwohnern und weiteren Interessierten in der Bahnhalle über die Zukunftsvision für das Areal ins Bild setzen. Mathias Müller, Präsident des Stiftungsrates und Gemeindepräsident von Lichtensteig, betonte, dass Lichtensteig stolz auf seine bisherigen Leistungen sei und daran anknüpfen wolle. Rückblickend wies er auf die Bahngeschichte hin, erwähnte die Unternehmen Schiess und Kägi, den Mathematiker und Astronomen Jost Bürgi und die in Lichtensteig gegründete UBS. Fortschritt und Innovation müssten weiter wegleitend sein. Die Chance dazu biete jetzt das Projekt zukunft.bahnhof.

Stiftung hat Bahnhalle gekauft

Ein Partner bei diesem Projekt sei das Chössi-Theater, welches sich Gedanken über seine Weiterentwicklung mache. Die Firma Schiess habe die Absicht geäussert, die Bahnhalle zu verkaufen. Mit der Arealgestaltung beim Bahnhof Lichtensteig habe sich auch die Universität Liechtenstein befasst. Schliesslich hätten viele Personen gemeinsam diskutiert.

Mathias Müller, Gemeinde- und Stiftungsratspräsident. Bild: PD

Mathias Müller sagt:

«Heute sind wir in der glücklichen Lage, dass es eine Stiftung gibt, die das Haus gekauft hat. Und, dass es eine Projektgruppe gibt, welche die Ideen weiterentwickelt.»

Als Ziel des Abends bezeichnete er, den Stand des Projektes aufzuzeigen, die Diskussion weiterzuführen, um schliesslich zu konkreten Resultaten zu kommen.

Für eine enkeltaugliche Zukunft

Die Philosophie des Projekts zukunft.bahnhof hat Jan Colruyt entwickelt. Bezüglich der Bahnhalle, die ausser dem Theater und dem Restaurant sechs Wohnungen enthält, gelte es die Richtlinien des Denkmalschutzes zu beachten. Das umgebende Areal mit einer Fläche 5000 Quadratmetern Fläche habe die Stiftung durch den Erwerb der Spekulation entziehen können.

Jan Colruyt. Bild: Josef Bischof

Angedacht sind nachhaltige und gemeinschaftliche Wohnformen. Sie sollen Raum für Begegnung und Entfaltung bieten und Wohnen und Arbeiten kreativ verbinden. Die Bahnhalle und das ganze Bahnhofareal sollen belebt und entwickelt werden. Angestrebt wird eine regenerative, zukunftsfähige Gesellschaft.

Dieses Ziel könne nicht erreicht werden, wenn lediglich die Ursachen der Probleme erforscht würden, sagte Jan Colruyt: «Wir müssen neu denken. Wir müssen faktenbasiert global und enkeltauglich denken und lokal handeln.»

Offen für Experimente

Katrin Grünig zeigte auf, wie weit die Ausgestaltungspläne bereits gediehen sind. Eine Gruppe habe sich mit der räumlichen Gestaltung befasst, eine zweite mit den Nutzungskonzepten.

Katrin Grünig Bild: Josef Bischof

Das Areal soll zum Lebensmittelpunkt vieler Menschen werden, die hier wohnen, hier arbeiten und hier auch ihre Freizeit verbringen. Experimentell und partizipativ sollen zukunftsfähige Ansätze erprobt werden. Es soll ein Ökosystem der qualitativen Wertschöpfung und Lebensqualität geschaffen werden.

Gemeindeübergreifende Lage

Die Bahnhalle steht rund 200 Meter nördlich des heutigen Bahnhofs, an jenem Ort, wo einst die Züge gehalten haben. Das Gebäude wurde 1892 als Hotel, Theater und Restaurant gebaut. Das Bahnhofareal Lichtensteig gehört zur politischen Gemeinde Wattwil. Das Bahnhofgelände ist seinerzeit mit dem Ausbruchmaterial aus dem Wasserfluhtunnel aufgeschüttet worden.