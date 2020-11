Glosse Lichtblick in der Dunkelheit Die dunkle Jahreszeit hat uns fest im Griff. Dazu kommen die verordneten Einschränkungen wegen der Coronapandemie. Ziemlich düstere Aussichten. Aber es gibt Lichtblicke.

Dinah Hauser, Redaktorin. Bild: Ralph Ribi

Am Morgen beim Aufstehen – Dunkelheit. Am Abend beim Heimkommen – Dunkelheit. Dazwischen: Manchmal einige Sonnenstrahlen, die durchs Fenster scheinen.

Es ist Herbst. Die Zeit der Nebelschwaden. Die Zeit des Regens. Und die Zeit der allgemeinen Tristesse. Hinzu kommt die Coronapandemie. «Schlimmer kann’s nicht mehr kommen!» Kaum gedacht, schleudert einem das Jahr 2020 die nächste schlechte Nachricht entgegen.

Der Mensch bleibt derzeit einsam. Gesellige Treffen sind bei den aktuellen Fallzahlen aber keine gute Idee. Wie Weihnachten konkret aussieht, stellt sich in 40 Tagen heraus.

Manchmal schlägt der Herbstblues unerwartet zu. Da hat man sich doch gerade noch am bunten Herbstlaub erfreut. Leise schwebt eines der braunen Blätter zu Boden. Die ach so schönen Blätter, sie sind am Absterben. Zurück bleiben kahle Äste. Der triste Anblick und der Wind, der durch jeden Spalt ins Innere der Kleidung kriecht – der Stimmung hilft dies nicht.

Trotz Regen ein Lächeln auf den Lippen

Doch es gibt auch Lichtblicke. Der Regen etwa erinnert an einen japanischen Animationsfilm; geschaffen wie ein Liebesbrief an das Land und das Wetter – insbesondere an den Regen. Seither liegt stets ein Lächeln auf den eigenen Lippen, auch wenn die Tropfen quer daher fliegen. Zumindest das Herbstwetter ist erträglicher geworden.

Doch was ist mit der Dunkelheit? Morgens verhilft unterdessen ein Lichtwecker zum besseren Aufwachen. Fast wie im Sommer, nur dass die Sonne im Zimmer scheint. Eine ganz persönliche Sonne, die auch die Form einer lieben Person annehmen kann. Sie erhellt das Gemüt.

Weitere Lichtblicke kündigen sich bald an. Die Adventszeit ist nicht mehr allzu fern. Normalerweise ist sie mit viel Stress assoziiert. Und, wozu taugen diese kitschig-gruusigen Lichterketten und Dekorationen nochmals? Bis heute ein Mysterium für Menschen, denen der ganze Weihnachtsrummel nicht geheuer ist.

Dieses Jahr allerdings ist etwas anders im Gemüt. Genau diese kitschigen Lichter sind es, nach denen der Geist verlangt. Die Vorfreude über die ersehnten Lichtblicke am dunklen Horizont steigt. Schliesslich strahlt Licht am hellsten in der tiefsten Dunkelheit.