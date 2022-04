Lenggenwil Nach zwei Jahren findet der Osterhasen-OL im Hohrainwald wieder statt – und der Hase hat einen neuen Anzug Nun ist es wieder möglich: Die Teilnahme am Osterhasen-OL in Lenggenwil. Rund 70 Gruppen suchten die verschiedenen Posten und natürlich den Osterhasen, der wiederum Zuckereili in seinem Korb hatte.

Für jeden Teilnehmenden gab es Zuckereili vom Osterhasen – ganz zur Freude der kleinsten OL-Laufenden. Bild: Zita Meienhofer

Von weiten ist er schon zu sehen, der Osterhase, der am Osterhasen-OL in Lenggenwil Zuckereier verteilt. Doch etwas ist dieses Jahr nicht gleich wie in den Vorjahren. Das Fell der Ohren ist aus einem dunkleren Braun, das Weiss am Kopf leuchtet – was vor drei Jahren nicht der Fall war. Hat der Osterhase einen neuen Anzug bekommen? Vor Frau Hase stehend, ist es eindeutig: Sie hat ein neues Kleid.

Seit rund 40 Jahren organisiert die Jungwacht Lenggenwil am Ostersamstag einen Orientierungslauf. Einst in den Wäldern rund um den Lenggenwiler Weiher. Dann, als für den Hohrainwald eine OL-Karte realisiert wurde, wurde dieser Wald zum Reich des Osterhasen-Orientierungslaufs.

Während dieser 40 Jahren änderte sich nicht nur das Gebiet, die verschiedenen Posten werden heute von geübten OL-Läufern gesteckt, und die Organisation wurde professioneller. Eines blieb jedoch gleich: Des Hasens Kleid. Nun hat auch dies eine Veränderung erfahren.

Standortbestimmung oder Familienduell

Rund 70 Gruppen - etwa 250 Läuferinnen und Läufer - machten sich auf die Suche nach den Posten und dem Osterhasen. «Es hatte schon mehr Teilnehmende», sagt Joel Koller, Scharleiter der Jungwacht Lenggenwil. Er zeigte sich aber zufrieden mit dem Verlauf des Anlasses. Nach dieser unfreiwilligen zweijährigen Pause habe alles bestens geklappt, so Koller.

Bahnleger Bernhard Angehrn von der OL-Regio Wil ist seit 2018 für das Setzen der Posten zuständig. Wiederum waren es vier Routen, die die Teilnehmenden durch den Hohrainwald führten: Mini, Midi, Könner und Fun-OL. Obwohl oft der Plausch an der Sache im Vordergrund stand, war es für einige OL-Läufer auch eine Standortbestimmung.

Oder ein sportliches Duell innerhalb der Familie wie bei Dufts aus Zuckenriet. Während Sohn Julian in der Mini-Kategorie siegte, holte sich Papa Silvan Duft den «Silberhasen» bei den Könnern.