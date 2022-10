Lenggenwil / Elm «Live aus dem Jungwachtlager» ist keine leere Versprechung: Die Jungwacht sendet täglich auf «Galaxie 197.8» aus dem Herbstlager in Elm Live aus dem Herbstlager berichten, das wollte die Jungwacht Lenggenwil. Dies machten sie möglich. Täglich wird aus dem Radiostudio im Lagerhaus in Elm gesendet.

Ein Blick in das Jungwacht-Radiostudio mit Nicolas Dütsch und Janick Mader (rechts). Bild: PD

«Mer bringet meh Läbä in din Alltag – Galaxie 197.8.» So heisst einer der Jingle von Galaxie 197.8. Dieser Name steht für das Radioprogramm aus dem Herbstlager der Jungwacht Lenggenwil. Seit Sonntagabend wird während 24 Stunden aus dem Radiostudio im Lagerhaus zuhinterst im Glarnerland gesendet.

Während der Vorbereitungen auf das Lager kam bei den Leiterinnen und Leitern – der Jungwacht Lenggenwil gehören auch Mädchen an – die Idee eines Radiostudios auf. «Das hatten wir schon einmal gemacht, allerdings waren damals die Sendungen nur innerhalb des Lagerhauses zu hören», erklärt Dominik Karrer. Er gehört zum Leiterteam der Jungwacht und arbeitet als Moderator bei FM 1. Karrer erklärt, dass schnell klar gewesen sei, dass sie diesmal etwas Grösseres machen wollen.

Die Krux der Namenssuche

Mit dem Motto-Team, dem auch Janick Mader, Sven Dilitz und Carla Brunner angehören, beschäftigte er sich intensiv mit den technischen Möglichkeiten, um diese Idee in die Realität umzusetzen. Sie kannten keine andere Jungwachtschar oder sonstige Gruppierung, die bereits einmal ein Lagerradio installiert hatten. Also ging es auf Recherche. Im Internet fanden sie ein Programm für ein Web-Radio.

Dominik Karrer sagt: «Dann war es relativ einfach.» Sie benötigten einen leistungsfähigen PC, drei Bildschirme, zwei Interface-Mikrofone, Mikrofonständer sowie Kopfhörer. Zudem brauchten sie die technische Einrichtung, damit das Lagerhaus beschallt werden konnte.

Reporter Janick Mader interviewt Lia Bernhardsgrütter. Bild: PD

Seit dem Frühjahr beschäftigten sie sich mit der Programmgestaltung: Produzierten Spots, stellten Playlists mit Musik zusammen, schrieben Jingles, sprachen diese ein oder liessen sie von Kolleginnen sowie Kollegen einsprechen. Zudem musste ein Konzept für die täglichen Livesendungen geschrieben werden.

Was sie besonders forderte: die Namenssuche. Dominik Karrer sagt: «Dafür benötigten wir am meisten Zeit.» Galaxie steht für die Ansammlung der Planetensysteme. Da jede Gruppe der Jungwacht Lenggenwil nach einem Planeten benannt ist, steht Galaxie für die Verbindung dieser Gruppen. 1978 ist das Gründungsjahr der Lenggenwiler Jugendorganisation, da war 197.8 naheliegend.

Liveberichte von sieben Uhr morgens bis zehn Uhr abends

Seit Sonntagabend, seit die Kinder und Jugendlichen nach einer zweitägigen Wanderung im Lagerhaus eingetroffen sind, ist Galaxie 197.8 live aufgeschaltet. Von morgens sieben Uhr bis bis abends zehn Uhr wird vom Lagerleben berichtet. Zu Hause oder wo auch immer hörten Eltern, Bekannte, Verwandte, dass die Küchencrew 100 Eier für Omeletten brauchte, die es zum Nacht gab.

Zudem waren die Reporter mit der Schar auf der Wanderung unterwegs oder am Techniktag dabei. Da erfuhr dann die Hörerschaft, dass nicht alle gerne Blachen knüpften oder die entsprechenden Seile kannten. Oft taten die Kinder jedoch kund, wie cool dieses oder das andere Spiel waren oder dass es ihnen im Lager gefällt.

Dominik Karrer ist der Chefredaktor des Lagerradios Galaxie 197.8 der Jungwacht Lenggenwil. Bild: PD

Ist keiner der Reporter auf Liveschaltung, werden die News gelesen, die Spots eingespielt, erklärt der selbst ernannte Wetterfrosch Rico das Wetter oder ertönt Musik. Während der Nacht schalten die Radiomacher das Planungsprogramm ein. Dann ertönt Musik aus ihrer Playlist.

Obwohl es scheint, dass da alles einfach über die Bühne geht, lief es zu Beginn gar nicht nach Plan und brachte die Radiocrew fast zur Verzweiflung. Dominik Karrer sagt:

«Am Sonntagabend stieg der Hauptbildschirm aus, dann hat eines der Mikrofone nicht so funktioniert, wie wir es gerne gehabt hätten, das WLAN war instabil und letztlich stürzte das Programm ab.»

Doch die Jugendlichen wussten sich zu helfen. Karrer sagt: «Wir haben einfach etwas laut geflucht, dann lief es wieder und seither problemlos.»

Genaue Statistik über die Hörerschaft

Nicht nur die Kinder und jugendlichen Teilnehmenden finden Galaxie 197.8 cool. Komplimente gibt es auch aus der Hörerschaft – von Eltern, anderen Jungwachtscharen oder irgendwelchen Personen, die auf das Web-Radio stossen. Die Radiomacher sind gut informiert, wer Galaxie 197.8 hört, von welchem Gerät und wo sich dieses Person befindet. Diese Kennzahlen spuckt ihnen das Web-Programm aus. Karrer sagt:

«Pro Tag haben wir über 300 Hörerinnen und Hörer. Das ist eine extrem gute Zahl.»

Und wenn Moderator Nicolas Dütsch die Hörerschaft in Deutschland, Österreich und Australien begrüsst, ist das nicht einfach eine Floskel, denn das Programm zeigt ihm an, wo sich die Hörerinnen und Hörer befinden. Gemäss Karrer hatten sich Personen aus über 25 Ländern schon zugeschaltet. Stolz ist er, dass sich bereits rund 700 verschiedene Personen zugeschaltet haben und die Zahl noch nie auf unter zehn gefallen ist.

Dominik Karrer sagt, dass sie gewusst hätten, dass es für die Verantwortlichen sehr streng wäre. Trotzdem ist er der Ansicht: «Wir sind alle immer noch Feuer und Flamme, finden es cool und spannend. Und ich habe, obwohl im beim Radio arbeite, sehr viele neue Erfahrungen sammeln können.»

Nach der grossen Endshow am Freitagabend wofür externe Leute zur Lagercrew stossen, werden die Moderatoren ihre Arbeit beenden. Gemäss Dominik Karrer bleibt das Planungsprogramm mit der Playlist noch bis sicher Samstagnachmittag, wenn die Schar aus dem Lager heimkehrt, eingeschaltet.