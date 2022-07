Leichtathletik Lia Thalmann vom KTV Wil läuft an den U18 Europa Meisterschaften in Jerusalem zu neuer persönlicher Bestzeit Nach starken Resultaten bei den Schweizer Leichtathletik-Meisterschaften der Elite vor eineinhalb Wochen ging es für die 17-jährige Lia Thalmann direkt weiter. An der U18-EM in Jerusalem schaffte sie es zwar nicht in den Final, stellte mit 11,76 Sekunden aber eine neue persönliche Bestzeit auf.

Lia Thalmann (ganz links) nahm an der U18-EM neben dem 100-Meter-Sprint auch an der Schweizer Relay Staffel teil. Bild: PD

Lia Thalmann vom KTV Wil durfte vom 4.- 7. Juli erstmals an einer U18-EM starten. Die Grossveranstaltung fand in Israel, Jerusalem statt. Von Swiss Athletics hat Lia Thalmann die definitive Selektionszusage eine Woche vor dem Event erhalten. Sie konnte die Qualifikationslimite über 100 Meter von 12.25 Sekunden in dieser Saison unterbieten und hat sich am wichtigsten Selektionswettkampf Mitte Juni in Thun als Siegerin klar und deutlich als Nummer eins der Schweiz empfohlen, wie ihr Trainer Philipp Engeler vom KTV Wil Leichtathletik in einem Medientext schreibt.

Am Montagabend stand dann sogleich der 100-Meter-Vorlauf auf dem Programm. Die Chancen für einen Exploit standen nicht schlecht, da die Anreise ohne Probleme verlief und Lia Thalmann sich gut auf den Wettkampf vorbereiten konnte.

Zweimal ihre Bestzeit verbessert

Mit der zweitbesten Reaktionszeit im Start und einer guten Beschleunigungsphase lag sie nach 50 Meter mit ihren Konkurrentinnen auf gleicher Höhe, konnte dann ihre starke fliegende Phase unter Beweis stellen und ist als zweite über die Ziellinie gelaufen. Mit einer neuen persönlichen Bestleistung von 11,81 Sekunden. Somit konnte sie ihre bisherige Bestleistung um 13 Hundertstelsekunden verbessern und qualifizierte sich damit für den Halbfinal.

Im Halbfinal am Dienstag war die Konkurrenz sehr stark. Mit der neuntbesten Zeit aus dem Vorlauf musste sie ihre Zeit aus dem Vorlauf mindestens bestätigen, um ins Finale einziehen zu können. Thalmann konnte sogar mehr als die Zeit nur bestätigen. Mit einer erneuten Bestleistung von 11,76 Sekunden kam sie im Ziel an.

Leider waren in den anderen beiden Halbfinals die Rückenwindbedingungen deutlich besser, womit auch viele tiefe Zeiten möglich waren. Für einen Finalplatz beim 100-Meter-Sprint hätte es eine Zeit von 11,70 Sekunden benötigt.

Mit viel Zuversicht an die Nachwuchs Schweizer Meisterschaften

Am dritten Tag durfte Lia Thalmann zudem an der Relay Staffel starten (100 Meter, 200 Meter, 300 Meter, 400 Meter). Mit einem guten 100-Meter-Spring hat sich die 17-jährige Athletin nochmals bestens verkauft. Schlussendlich wurde die Schweizer U18 Staffel vierte und verpasste nur knapp einen Finalplatz.

Lia Thalmann darf sicher zufrieden sein mit ihrem ersten Grossanlass. Dem Druck hat sie mehr als standgehalten. Sie kehrt mit einer neuen Bestleistung über 100 Meter zurück in die Schweiz reisen und kann mit viel Zuversicht auf die Nachwuchs Schweizer Meisterschaften im August und September schauen. (red/lto)