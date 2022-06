Leichtathletik Schweizer Leichtathletik-Meisterschaften: Die 17-jährige Sprinterin Lia Thalmann lief dank persönlicher Bestleistung in den 100-Meter-Halbfinal An den Schweizer Leichtathletik-Meisterschaften am Freitag und Samstag nahm der KTV Wil mit vier Athletinnen und Athleten teil. Mit dabei war auch Sprinttalent Lia Thalmann. Die 17-Jährige konnte ihr persönliches Ziel erreichen und nimmt nun in einer Woche an der U18-EM teil.

Lia Thalmann vom KTV Wil durfte sich im Halbfinal über 100 Meter mit den besten Sprinterinnen der Schweiz messen. Bild: Ulf Schiller / athletix.ch

Am Freitag und Samstag fanden im Stadion Letzigrund die Schweizer Leichtathletik-Meisterschaften statt. Mit dabei waren auch einige Athletinnen und Athleten des KTV Wil. Darunter die 17-jährige Lia Thalmann aus Zuckenriet.

Das Sprinttalent nahm bereits vor einem Jahr an den Schweizer Meisterschaften der Elite teil und schaffte damals direkt den Einzug in den Halbfinal. Eine Glanzleistung der jungen Leichtathletin – und das in einem verletzungsgeplagten Jahr. Nun ging Thalmann über die 100 Meter erneut an den Start.

Persönliches Ziel wurde erreicht

Das Ziel war es, die Leistung von vor einem Jahr zu bestätigen. Dass es schwierig wird, gegen Weltklasseläuferinnen wie Mujinga Kambundji und Ajla Del Ponte durchzukommen, war auch Thalmann bewusst. Deshalb ging sie mit einer anderen Zielsetzung nach Zürich:

«Als eine der jüngsten Sprinterinnen konnte ich ohne Druck an den Start gehen. Mir war es einfach wichtig, einen sauberen Lauf zu zeigen.»

Dieses Ziel erreichte Thalmann trotz verregneter Laufbahn. Im Vorlauf der Königsdisziplin, dem 100-Meter-Sprint, egalisierte sie ihre persönliche Bestleistung von 11,94 Sekunden und qualifizierte sich so für den Halbfinal.

Um in den Final einzuziehen, hätte es für Thalmann nochmals eine Steigerung gebraucht. Im Halbfinal mit Kambundji, der späteren Siegerin, und Del Ponte konnte die junge Zuckenrieterin aber nicht mehr mithalten.

Thalmann geht an der U18-EM in Jerusalem an den Start

Trotzdem konnte Thalmann zufrieden sein. «Ich bin beeindruckt von der Professionalität an diesen Meisterschaften und die Duelle gegen die besten Sprinterinnen der Schweiz werden mir positiv in Erinnerung bleiben», sagte Thalmann nach den Rennen.

Über 200 Meter wäre die Athletin ebenfalls an den Start gegangen, aber 15 Minuten vor Beginn des Rennens rief sie ihren Trainer Philipp Engeler zu sich. «Sie hatte einfach kein gutes Gefühl vor dem Rennen und wollte mit mir über einen möglichen Start sprechen. Sie fühlte sich nicht bei 100 Prozent und deshalb haben wir dann gemeinsam entschieden, dass sie den 200-Meter-Sprint nicht mitläuft», so Engeler.

Man entschied sich auch so, weil Thalmann nächste Woche an der U18-EM in Jerusalem dabei sein darf. «Sie hat das Ticket am Samstag bekommen und wir wollten dann auch kein unnötiges Risiko eingehen», sagte Engeler. An den Europameisterschaften, welche vom 4. bis 7. Juli stattfinden, wird Thalmann am 100-Meter-Sprint an den Start gehen.

KTV Wil mit vier Athletinnen und Athleten am Start

Thalmann war aber nicht die einzige Athletin des KTV Wil, welche an diesen Schweizer Meisterschaften teilnahm. Neben ihr waren die U18-Athletin Xenja Gügi und die etwas ältere Luciana Hutter beim 400-Meter-Hürdenlauf mit dabei. Für beide waren es die ersten Schweizer Meisterschaften der Elite.

Gügi zeigte starke Nerven und lief mit 67,75 Sekunden persönliche Bestzeit und auch Luciana Hutter zeigte eine starke Leistung. Mit 68,20 Sekunden kam sie nahe an ihre Bestzeit heran. Neben den beiden Hürdenläuferinnen nahm auch Speerwerfer Joel Gasser an den Schweizer Meisterschaften teil. Er konnte aber nicht seine Bestleistung abrufen und verpasste mit 51,13 Meter einen Finalplatz. Trainer Philipp Engeler war aber mit den Leistungen an diesen Schweizer Meisterschaften zufrieden:

«Wir haben uns mit jungen Athletinnen und Athleten sehr gut verkauft. Ich bin glücklich über die Leistungen, die wir gezeigt haben.»