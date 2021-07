Lehrstelle 80 Berufe, 60 Stände und rund 700 Besucher: Das Wiler Lehrstellenforum war trotz Corona-Einschränkungen ein Erfolg Das 23. Lehrstellenforum ist auch schon wieder Geschichte. Was bleibt sind viele Erinnerungen und unterschiedlichste Eindrücke aus knapp 80 Berufen, die man in Lehrbetrieben aus dem Wirtschaftsraum Wil, Flawil, Uzwil und Hinterthurgau erlernen kann.

Schreiner, oder doch eher Zimmermann. An den Ständen wurden den jungen Leuten die Vorzüge und Nachteile der Berufe aufgezeigt. Bild: Christoph Heer

Noch ist es infolge der Coronarestriktionen schwierig, eine gleich gute Informationsplattform anzubieten, wie vor zwei Jahren. Nichtsdestotrotz bleibt hervorzuheben, dass die Organisatoren der 23. Durchführung des Lehrstellenforums alles Mögliche in Bewegung gesetzt haben, den hunderten Teenagern aus der Region aufschlussreiche Einblicke in verschiedenste Berufsgattungen zu gewähren.

63 Lehrbetriebe haben an ihren Ständen alle Hände voll zu tun, dies nicht nur, weil die Präsente reissenden Absatz finden, vielmehr, weil sich eine Vielzahl baldiger Schulabgänger über die Ausbildung zum Polymechaniker, Gärtner, Maurer, oder die Fachfrau Gesundheit informieren wollen. Natürlich gehört es schon auch dazu, dass Lippenbalsame, Kugelschreiber, Doppelmeter, Notizblöcke und die vielen weiteren Souvenirs sehr beliebt sind, im Vordergrund steht aber zweifelsohne der Lehrberuf an sich.

Wenn die Eltern das grössere Interesse

Oft sind es an diesem Samstag indes die Elternteile, die sich auf tiefgründige Gespräche mit den Verantwortlichen der Lehrbetriebe einlassen, das bestätigen Letztgenannte mehrfach. «Das stimmt. Manchmal sind es wirklich mehr die Erwachsenen, die sich auf ihre eigene Grund- oder Erstausbildung rückbesinnen. Die Teenager hören dann einfach zu», sagen zwei Lehrlingsbetreuer. Kathrin Eggenberger und Raffaello Demasi, von der Hawle Armaturen in Sirnach, betonen ebenfalls, dass es schade sei, dass sich gewisse Gespräche eher auf die Erwachsenen beschränkten. «Man müsste die Kinder stärker einbeziehen. Aber natürlich ist uns bewusst, dass es in dieser Coronazeit merklich schwieriger ist, sich die Anliegen aller Interessierten anzunehmen.» Gemeint ist damit auch die Tatsache, dass in diesem Jahr wiederum die Einstunden-Besuchsdauer-Grenze eingehalten werden muss. «Es ist im Vergleich zu früheren Jahren schon etwas ruhiger und wir bemerken die Distanz, die eingehalten werden muss.

Die künftigen Auszubildenden erhalten praxixnahe Einblicke in die verschiedenen Berufsbilder. Bild: Christoph Heer

Nichtsdestotrotz gehört auch diese 23. Austragung des Lehrstellenforums in die Kategorie «äusserst gelungen». Denn, wenn wir nur einigen bei ihrer Berufswahl helfen und die nötigen Inputs geben konnten, kann man zurecht sagen, es hat sich gelohnt», sind sich die beiden einig.

«Wusstest Du...» – zwei oft gehörte Wörter

Spannendes gibt es ungemein Vieles, auch für Erwachsene. Denn wer weiss schon, dass man nebst Restaurantangestellte EBA, oder Hotelfachmann EFZ, auch den Beruf Systemgastronomiefachfrau EFZ erlernen kann? Oder wie wäre es mit Feinwerkoptiker EFZ, für solche die ein scharfes Auge und ruhige Hände haben, oder doch eine Lehre als Maurer? «Man gewöhnt sich nämlich an die Wetterbedingungen. Friert man, so geht man schnell in die Baracke, sich aufzuwärmen. Schwitzt man, sind das Trinken und der Sonnenschutz wichtig», erklärt ein Erstlehrjahr-Maurerlehrling der Firma Gehrig AG, Bauunternehmung in Wil.

Eltern und Teenager liessen sich an den verschiedenen Ständen informieren. Bild: Christoph Heer

«Wusstest Du...» ist an diesem Tag einer der meistgehörten Satzanfänge. «Wusstest Du, dass das Team der Berufs- und Laufbahnberatung Wil jederzeit für Fragen zur Verfügung steht?» So ist es. Annemarie Diehl hat als Leiterin besagter Institution mit ihrem gesamten Team nicht nur an diesem Samstag offene Ohren für Anliegen von A bis Z. «Heute geben wir uns als Organisatoren Mühe, den rund 700 angemeldeten Besuchern gerecht zu werden», sagt sie. Vor und nach dem Lehrstellenforum sind Teenager, aber auch Rat- und Hilfesuchende jederzeit bei der Berufs- und Laufbahnberatung, an der Oberen Bahnhofstrasse in Wil, willkommen,