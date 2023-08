LEHRABSCHLUSS Mit einer 5,7 abgeschlossen: Flawil prämiert die besten Lehrlinge der Gemeinde Die Gemeinde Flawil verleiht jährlich einen Lehrlingspreis. Gleich drei Frauen teilten sich dieses Jahr in der Kategorie der dreijährigen Lehren den ersten Platz. Der Gewinner der vierjährigen Lehrgänge verrät sein Erfolgsrezept für eine gute Abschlussnote.

Niklaus Akermann von der HIF gratuliert Nedim Elmazi, Dominik Bütler, Léanne Stüble und Janis Braun (von links). Bild: Ambra Elia

In Zeiten des Lehrlingsmangels ist die Verleihung des Lehrlingspreises eine willkommene Abwechslung für Flawiler Betriebe. Am Donnerstag hat die Handels- und Industrievereinigung Flawil (HIF) wieder die besten Lehrabgängerinnen und Lehrabgänger, die ihre Ausbildung in Flawil absolviert haben, mit einem Preis geehrt.

Dieses Jahr konnten erstmals auch Absolventinnen und Absolventen einer zweijährigen Lehre angemeldet werden. «Das ist ein wertvoller Abschluss, den wir in unserem Wettbewerb berücksichtigen wollen», sagt Niklaus Akermann, Vorstandsmitglied der HIF. Jedoch: Laut Akermann sind keine Anmeldungen von Jugendlichen eingegangen, die eine zweijährige Lehre absolviert haben. Aus diesem Grund wurden auch dieses Jahr ausschliesslich Abgängerinnen und Abgänger einer drei- oder vierjährigen Lehre prämiert.

Sieben Preise vergeben

Von den 40 Bewerberinnen und Bewerbern konnten sich am Donnerstag sieben über einen Preis freuen. «Dieses Jahr haben wir eine ganz spezielle Situation», sagt Roland Klotz, Vorstandspräsident der HIF. In der Kategorie der dreijährigen Lehren gab es keinen zweiten oder dritten Platz, sondern gleich drei erste Plätze. Sie alle haben mit der Gesamtnote 5,3 abgeschlossen.

Eine der Gewinnerinnen ist Léanne Stüble aus Kirchberg. Die 21-Jährige hat beim Flawiler Spielwarenhandel Heinz und Co. eine Lehre zur Detailhandelsfachfrau absolviert. Die Auszeichnung sei eine grosse Ehre für sie und auch für ihren Lehrbetrieb. Sie sagt: «Es freut mich, dass der Lehrlingspreis auf die regionalen Fachgeschäfte aufmerksam macht, da diese am aussterben sind.»

Stüble teilt sich den ersten Rang mit Fiona Zinsli, die ebenfalls eine Lehre zur Detailhandelsfachfrau bei Heinz und Co. absolviert hat sowie mit Svenja Stillhart, die bei der Gemeindeverwaltung eine Lehre als Kauffrau gemacht hat. Beide waren bei der Preisverleihung abwesend. Die drei Gewinnerinnen wurden mit einem Preis von je 400 Franken belohnt.

Bestnote für frischgebackenen Medientechnologe

In der Kategorie der vierjährigen Lehre teilte man sich die drei Podestplätze ganz gewöhnlich auf: Über den dritten Platz konnte sich Janis Braun freuen. Er erlernte während den vergangenen vier Jahren den Beruf des Polymechanikers bei der SFS Group Schweiz AG. Für seine Abschlussnote von 5,1 bekam er 200 Franken. Den zweiten Platz belegt der Polygraf Dominik Bütler. Er hat seine Lehre bei der Galledia Group AG mit einem Schnitt von 5,2 abgeschlossen. Für diese Leistung gab es 300 Franken.

Dank seiner Abschlussnote von 5,7 konnte sich der 19-jährige Nedim Elmazi über den ersten Platz und 400 Franken Preisgeld freuen. Der St.Galler liess sich bei der Galledia Group AG zum Medientechnologen ausbilden. Sein Geheimrezept: «Immer neugierig und diszipliniert bleiben.»