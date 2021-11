Legislaturplanung Stadt Wil Stadrat Wil fokussiert sich bei der Legislaturplanung auf die Stärken von Wil: «Wir sehen das halbvolle Glas» Der Wiler Stadtrat hat die Legislaturplanung 2021–2024 präsentiert und will später, gemeinsam mit der Bevölkerung, eine Vision 2035 entwickeln.

Die fünf Prämissen hat der Stadtrat illustrieren lassen: 1. Wir fördern das Positive, 2. Wir achten die Gemeinschaft, 3. Wir sind der Umwelt verbunden, 4. Wir fördern die Bildung, 5. Wir unterhalten die Infrastruktur. Bild: PD

Nach der Gemeindeordnung hätte die Legislaturplanung der Stadt Wil bis vor den Sommerferien abgeschlossen sein sollen. Der Stadtrat von Wil schaffte dies nicht. Grund: Vier der fünf Stadtratsmitglieder waren neu, hatten sich einzuarbeiten und so konnte die strategische Planung erst später aufgenommen werden. Stadtpräsident Hans Mäder erklärte:

«Wir nahmen das in Kauf, denn wir wollten die Inhalte der Legislaturplanung seriös erarbeiten.»

Nun liegt diese vor – aber nicht nur als Arbeitspapier bei den jeweiligen Stadträten und der jeweiligen Stadträtin. Die Einwohnerinnen und Einwohner von Wil erhalten eine 20-seitige Broschüre. Darin werden die Schwerpunkte der Regierungstätigkeit für die Amtsdauer festgelegt und die Richtung bestimmt, in der sich die Stadt Wil entwickeln soll – in der laufenden Legislatur, aber auch mit einer längerfristigen Perspektive über diesen Zeitraum hinaus. Die Broschüre beinhaltet nicht nur Text, sondern auch Illustrationen, die die Ziele visualisieren.

Fünf Prämissen obliegen der Legislaturplanung

Hans Mäder, Stadtpräsident von Wil. Bild: Zita Meienhofer

Bei der Ausarbeitung dieser Legislaturplanung hat sich der Stadtrat auf die Stärken der Stadt Wil fokussiert. Was macht die Stadt Wil aus – auch aus Sicht der Bevölkerung –, wie wird sie wahrgenommen, welche positiven Eigenschaften weist sie auf? Das Resultat waren die fünf folgenden Prämissen oder Themen: Wir sehen das Positive. Wir achten die Gemeinschaft. Wir sind der Umwelt verbunden. Wir fördern die Bildung. Wir unterhalten die Infrastruktur.

Fünf strategische Handlungsfelder und dazu gehörende Legislaturziele geben Marschrichtung an

Zudem formulierten die Mitglieder des Stadtrats fünf strategische Handlungsfelder und dazu gehörende Legislaturziele, die nun die Marschrichtung während der kommenden drei Jahre anzeigen sollen. In einem ersten Punkt will der Stadtrat die Gemeinschaft und den Dialog fördern. Als Ziel soll unter anderem mit der Bevölkerung eine Vision 2035 sowie ein Konzept für wertschätzende Führungs- und Verwaltungskultur erarbeitet werden. In einem weiteren Ziel soll das zivilgesellschaftliche Engagement weiter entwickelt werden. Neben der Förderung der Freiwilligenarbeit hat der Stadtrat ein konkretes Ziel formuliert: Das Projekt «Liegenschaft Turm» wird entwickelt und umgesetzt.

Ein weiteres Ziel ist die Schaffung von Begegnungsräumen und die Stärkung der Quartiere. Untere anderem soll die Stadtentwicklung professionalisiert und etabliert werden, soll zeitgemässer Schulraum zur Verfügung gestellt werden. Aufgelistet hat hier der Stadtrat den Stadtpark Obere Weierwiese, der geplant und umgesetzt werden soll.

Hof soll als Teil des Stiftsbezirks St.Gallen positioniert werden

Neues und das Pflegen des kulturellen Erbes ist dem Stadtrat ebenfalls sehr wichtig. In diesem Bereich möchte er nicht nur die digitale Transformation vorantreiben, Innovationen im Klimaschutz fördern und umsetzen, innovative Bildungsstätten fördern und die Einführung von Tagesschulen prüfen, er möchte auch den Hof zu Wil als Teil des Stiftsbezirks St.Gallen positionieren.

Die Mitglieder des Stadtrats Wil, Andreas Breitenmoser, Ursula Egli, Hans Mäder, Jigme Shitsetsang und Dario Sulzer, wollen den Hof zu Wil (im Hintergrund) als Teil des Stiftsbezirks St.Gallen positionieren. Bild: Zita Meienhofer

Der Fortschritt der Ziele wird jährlich im Geschäftsbericht dokumentiert

Letztlich sollen Menschen, Regionen und Kantone verbunden werden. In diesem Bereich geht es vor allem um verkehrstechnische Ziele. Projekte wie Stadtraum Bahnhof/Allee, Wil West, Netzergänzung Nord, aber auch um die Positionierung des Spitals Wil oder das Zusammenspiel Gewerbe, Tourismus und Bevölkerung.

Gemäss Hans Mäder will der Stadtrat jährlich im Geschäftsbericht darüber informieren, wo er sich bei den jeweiligen Zielen befindet. Das bislang zur Anwendung gelangte Ampelsystem wird nicht mehr benutzt werden. Zudem fordert der Stadtrat die Bevölkerung zu einem aktiven Mitwirken auf.