LED bringen stetig mehr Licht ins Dunkel Die neue Technik der Strassenbeleuchtung wird immer öfters eingesetzt. In Wil ist bereits ein grosser Teil der Strassen mit LED beleuchtet – das spare Strom, Energie und Kosten. Nicola Ryser

Hell, effizient und in Reih und Glied: LED-Strassenleuchten sind keine Rarität mehr. Viele Gemeinden setzen auf die neuste Technologie der Strassenbeleuchtung. (Bild: Urs Jaudas)

Aktuell gehen sie um fünf Uhr abends an und erst um acht Uhr morgens wieder aus. Je länger die Nächte um diese Jahreszeit werden, desto wichtiger sind die Leuchten auf den Strassen. Diese generieren jedoch viel Strom – und sonach viele Kosten. Bis zu 45 Prozent der Stromkosten einer durchschnittlichen Gemeinde kann die Strassenbeleuchtung einnehmen. Ein Problem, dass zahlreiche Gemeinde und Städte nun mehr und mehr umgehen, erlaubt die neuste Technik doch einen deutlich tieferen Energieverbrauch. Die Lösung heisst Lichtemittierende Dioden, kurz LED.

Umrüstung erfolgt nach einem Sanierungskonzept

LED-Leuchtmittel existieren bereits seit den Sechzigern, wurden in dieser Zeit aber mehrheitlich für Signalübertragungen und Leuchtanzeigen eingesetzt. Seit gut zwanzig Jahren gewinnen sie jedoch – unter anderem auch dank den technologischen Fortschritten – auf dem Strom-Markt sukzessive an Relevanz. 2012 wurden in St. Gallen Tests mit LED-Leuchten auf Strassen durchgeführt, diese verliefen problemlos. Seither erhellen immer mehr von ihnen die Stadt. In Kirchberg wurden erst vergangene Woche weitere Strassenbeleuchtungen auf LED umstrukturiert, aktuell sind 200 in Betrieb. In den nächsten Jahren sollen alle 980 Leuchten der Gemeinde auf die neue Technik umfunktioniert werden.

Auch in Wil sind die LED-Strassenleuchten ein Thema – und das schon längere Zeit. «Seit sieben Jahren sind wir daran, umzurüsten», sagt Marcel Frei, Leiter des Tiefbauamts Wil. Die Umrüstung geschehe jedoch nicht von heute auf morgen, sie ist abhängig von der Lebensdauer der bestehenden Beleuchtungsmittel und erfolgt nach einem Sanierungs- und Unterhaltskonzept. Frei erklärt: «Zurzeit haben wir neben den LED-Leuchten immer noch hochaktuelle Natrium-Hochdruckdampflampen im Einsatz, die sehr gut funktionieren und zu neu sind, um sie bereits zu ersetzen.»

Aufgrund der Wirtschaftlichkeit sei es nicht zweckmässig, alle Leuchten der Gemeinde auf einmal auszuwechseln.

«Wir warten jeweils, bis die Lebensdauer der bestehenden Leuchtmittel erreicht ist, und erst danach ersetzen wir sie durch neue LED-Leuchten.»

Bei gewissen Strassen kann das schneller der Fall sein als bei anderen. Ausnahmen mache man bei Strassenprojekten, bei welchen beispielsweise bestehende Werkleitungen ersetzt werden müssen. «Wenn sich die Beleuchtung des betroffenen Strassenzugs sowieso am Ende seiner Lebensdauer zuneigt, ersetzen wir sie auch gleich.» Sonst bleibe man jedoch der eigenen Linie treu.

Länger haltbar, tieferer Energieverbrauch

Die Umfunktionierung auf LED ist laut Frei jedoch wichtig. Die Vorteile sind schnell aufgezählt; nebst der längeren Lebensdauer – LED-Lampen können mindestens 50000 Stunden halten, Natrium-Hochdruckdampflampen um die 16000 Stunden – und dem geringen Wartungsaufwand ist das vor allem der tiefere Strombedarf. LED-Lampen verbrauchen bis zu 45 Prozent weniger Energie als die Natrium-Hochdruckdampfleuchten.

Bei den Kaufkosten ist das Bild ähnlich: «In den letzten Jahren sind mehr und mehr Anbieter auf dem Markt dazugekommen, darum sind die Preise für die LED-Lampen deutlich gesunken.» Nebst den ökologischen und ökonomischen Pluspunkten unterstreicht Frei, dass durch LED-Leuchten das Licht effizienter eingesetzt werden kann. «An einigen Stellen haben wir eine sogenannte intelligente Beleuchtung installiert. Beispielsweise wird ein Radweg nur dann beleuchtet, wenn sich jemand darauf befindet. Fährt jemand heran, schaltet das Licht ein, ist er oder sie vorbei, wird das Licht wieder gedimmt oder schaltet sich aus.»

So wird nur dann Licht produziert, wenn man es effektiv braucht. «Zudem ist die Leistung der Leuchten nicht durchgehend auf 100 Prozent, sondern sinkt im Verlaufe der Nacht und steigt erst am Morgen wieder an.»

Auf dem Gemeindeperimeter Wil sind von rund 2500 Strassenleuchten 1050 Stück, also rund 42 Prozent, auf LED umgerüstet. Das Ziel ist laut Frei gesetzt: «In naher Zukunft sollen alle Strassenzüge auf LED umgerüstet sein.»