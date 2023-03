Digitalisierung Ein Reinigungsroboter, eine Hauseigentums-App und künstlich intelligente Mitarbeitende: Fünf Unternehmen aus der Region Wil machen beim Leader Digital Award mit Um das beste Digitalprojekt zu küren, wird am 4. Mai der «Leader Digital Award» in St. Gallen durchgeführt. Auch Firmen aus Wil und Umgebung machen mit – eine Übersicht über die Teilnehmenden und ihre Projekte.

Der Leader Digital Award wird zum dritten Mal durchgeführt. Er hat 2021 zum letzten Mal stattgefunden. Bild: PD

Die digitale Revolution schreitet auch in der Region Wil voran – das beweisen fünf Unternehmen und Start-ups aus Eschlikon, Bronschhofen, Oberuzwil und Lenggenwil, die ihre Projekte für den Leader Digital Award eingereicht haben. Am 4. Mai können sie sich mit den besten Unternehmen der Ostschweiz in digitaler Excellenz messen. Eine Jury mit prominenten Ostschweizer Persönlichkeiten wird unter den 43 Teilnehmern das vorbildlichste Digitalprojekt küren. Der vom Ostschweizer Wirtschaftsmagazin «Leader» organisierte Award wird an einem Galaabend im Einstein Congress in St. Gallen verliehen.

Ein industrieller Reinigungsroboter

Der Reinigungsroboter K900 wird in Europa und Japan vertrieben. Bild: PD

Das Unternehmen Kemaro aus Eschlikon hat sich der Sauberkeit verschrieben: es entwickelte den industriellen Reinigungsroboter K900. Dieser soll Tätigkeiten übernehmen, welche wiederholend, körperlich anstrengend, gefährlich oder gesundheitsschädlich sind. Seine Aufgabe ist das Reinigen von grossen Industrie- und Logistikhallen.

Die künstliche Mitarbeiterin Kim

Auf einer eigenen Website wird die Mitarbeiterin Kim mit einem Steckbrief vorgestellt. Bild: PD

Auch die Firma Schmolz + Bickenbach Stahlcenter, kurz Schmobi, aus Bronschhofen stellt als ihr Projekt eine künstlich intelligente Mitarbeitende vor. Ihr Name ist Kim, und sie ist für die Auftragserfassung zuständig. Mithilfe eines Algorithmus kann Kim Bestellungen erfassen und Daten anlegen. Für diese digitale Lösung hat Schmobi mit BLP Digital, einem Spin-off der Hochschule St. Gallen, und der ETH Zürich zusammengearbeitet.

Blended Leadership Training

Mit dem «Blended Leadership Training» stellen zwei Frauen aus Bronschhofen eine hybride Coachingform vor. Die Leadership-Trainings finden entweder online mit vorproduzierten Videos oder vor Ort und persönlich statt. Die Co-Kreation stammt von Patricia Fent und Sieglind Chies bei «Patricia Fent, Coaching und Beratung».

Digitalisierung von Hauseigentumsdokumenten

Die App «Bob-e» wurde von ihren fünf Gründern entwickelt. Bild: PD

Einen ganz anderen Ansatz nimmt die junge Unternehmung Bob Tech aus Oberuzwil, welche als ihr Projekt die App «Bob-e» einreicht. Diese App soll helfen, das eigene Wohneigentum im Griff zu halten. Das tut sie, indem sich Unterlagen digital und verschlüsselt aufbewahren lassen, an Termine und Aufgaben erinnert wird und Tipps und Hintergrundwissen zur Verfügung gestellt werden.

Algorithmus optimiert Produktionsplanung

Aus Lenggenwil reicht eine weitere junge Unternehmung ein Projekt ein: der selbstlernende Produktionsplaner Evopro von Eula AG. Die Aufgabe der selbstentwickelten Software ist das Optimieren von Fertigungsprozessen. Dies tut sie mit einem selbstlernenden Algorithmus, welcher zu einer konstant ausgelasteten Produktion führen soll.