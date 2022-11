LEADER Der FC Wil egalisiert einen eigenen Rekord - wütende Aarauer Fans stellen die Mannschaft zur Rede Nach dem 6:1-Sieg gegen den FC Aarau grüsst der FC Wil wieder von der Tabellenspitze. Er kann es sich locker leisten, den zweiten Penalty dieser Saison zu verschiessen. Die Aargauer haben einiges zu besprechen.

Hier erzielt Wils Joker Nico Maier seinen zweiten Treffer binnen dreier Minuten. Bild: Carsten Harz, Freshfocus

Immer mehr wird deutlich, dass der Wiler Höhenflug mehr ist als ein Zufallsprodukt. Die Mannschaft findet auch in schwierigen Situationen wiederholt einen Ausweg. So auch gestern beim 6:1-Heimsieg gegen Aarau. Manch einer hatte ein schwieriges Spiel erwartet, nachdem die Äbtestädter knapp vier Tage zuvor alles in allem rund 130 Minuten auf dem Feld gestanden waren und gegen Super-League-Klub Sion eine bittere 1:2-Niederlage nach Verlängerung hatten akzeptieren müssen.

Nach 16 Runden noch nie mehr Punkte geholt

Trainer Brunello Iacopetta rotierte auf drei Positionen. Das Ergebnis: Nach einer halben Stunde führten die Wiler 3:0 und gewannen nach einem Durchhänger kurz vor und nach der Pause schliesslich ungefährdet mit 6:1 (siehe Sportteil der heutigen Ausgabe). Es war der höchste Wiler Sieg seit dem 20. April des vergangenen Jahres. Damals hatte es ein 7:0 gegeben gegen ... den FC Aarau.

Die Zahlen sprechen mittlerweile eine deutliche Sprache: 32 Punkte stehen nach 16 Spielen auf dem Konto, was einen Punkteschnitt von zwei Zählern pro Partie ergibt. Noch nie seit dem Abstieg aus der Super League im Jahr 2004 hatten die Wiler nach 16 Runden mehr Punkte erspielt. Im Herbst 2007 – unter Trainer Uli Forte – waren es allerdings gleich viele. In jener Saison mischten die Wiler bis zur letzten Runde um den Aufstieg in die Super League mit.

Gleich sechs Mal musste Simon Enzler einen Ball aus dem eigenen Tor holen. Die Wiler freut's. Bild: Carsten Harz, Freshfocus

Schon den zweiten Penalty verschossen

Beeindruckend sind diese Saison vor allem die Heimauftritte. In der Meisterschaft sind die Wiler im Bergholz seit Mitte Mai unbesiegt und haben in dieser Zeitspanne sieben von acht Partien gewonnen. Und das bei einem Torverhältnis von 25:6. Wenn man das Haar in der Suppe suchen will, dann ist da die Sache mit den Penaltys. Schon deren fünf konnte der FC Wil in dieser Spielzeit treten. «Nur» drei führten auch zu einem Tor. Nachdem Sofian Bahloul vor drei Wochen in Vaduz kläglich an Torhüter Benjamin Büchel gescheitert war und vor gut einer Woche in Thun souverän verwandelt hatte, schnappte sich gegen Aarau Josias Lukembila den Ball. Sein unplatzierter Versuch wurde aber von Aaraus Goalie Simon Enzler pariert.

Trotz dieses verschossenen Penaltys und einem Lattenschuss von Marcin Dickenmann sprach Iacopetta von einem «äusserst effizienten Auftritt». Effektiv brauchten die Äbtestädter nicht viele Chancen, um zu ihren Toren zu kommen. Dank dem Sieg gegen Aarau ist bereits klar, dass die Wiler am übernächsten Wochenende im Heimspiel gegen Stade Lausanne-Ouchy um den (bedeutungslosen) Gewinn des Wintermeister-Titels spielen.

Wütende Aarau-Anhänger diskutieren lange

Und die Aarauer? Den Fans war das 1:6 zu viel. Sie forderten das Team vor dem Spielereingang im Bergholz zur Aussprache auf. Und zu dieser kam es auch. Während geraumer Zeit stellten sich Captain Shkelzen Gashi, Sportchef Sandro Burki und weitere Involvierte den wütenden Fans. Die Aussprache war emotional, blieb aber friedlich.

Die aufgebrachten Aarau-Fans diskutieren vor dem Spielereingang im Bergholz mit der Mannschaft. Bild: Simon Dudle

Ob sie Wirkung zeigt, wird sich in den letzten beiden Spielen vor der Winterpause zeigen. Schon satte elf Punkte liegt der aufstiegswillige FC Aarau hinter dem FC Wil.