Lasershow statt Feuerwerk: Fernsehen SRF feiert Wil als gutes Beispiel Die Organisatoren der 1.-August-Feier in Wil haben Verständnis für das Feuerwerk- und Feuerverbot. Und sie lassen sich davon nicht entmutigen, sondern realisieren innovative Ersatzlösungen. Darauf wurde auch "Schweiz aktuell" vom Schweizer Fernsehen und Radio SRF aufmerksam. Am 1. August ab 19 Uhr zu sehen auf SRF 1. Hans Suter

Lasershow: In Wil wird trotz Feuerwerkverbot ein Spektakel geboten. Die Show beginnt um zirka 22.15 Uhr. (Bild: Susann Basler)

Ein fröhlicher Lampionumzug mit bis zu hundert Kindern, ein nächtliches Feuerwerk-Spektakel und schliesslich das Anzünden des mächtigen Funkens haben in Wil eine grosse Tradition. Mehrere hundert Personen besuchen jeweils die Feier auf dem Reitplatz Weierwise am nordöstlichen Rand der Altstadt.

Diesmal ist alles anders

Nachdem das Feuerwerk schon am Freitag hat abgesagt werden müssen, folgte am Montag auch noch das Aus für den Lampionumzug und den Funken. Den an die historischen Höhenfeuer der alten Eidgenossen erinnernden Funken gibt es diesmal definitiv nicht. Der Lampionumzug hingegen wird durchgeführt. Anstelle von Kerzen werden LED-Lämpchen verwendet. Und anstelle des Feuerwerks gibt es um zirka 22.15 Uhr eine Lasershow. Laut Organisator Ruedi Schär ist dieses aber nur vom Festplatz aus richtig zu sehen.

SRF1 berichtet aus Wil

Auf die innovativen Ideen von Ruedi Schär wurde auch das Schweizer Fernsehen SRF aufmerksam. Gestern filmte ein Team der Sendung "Schweiz aktuell" in Wil und informierte sich über die Lasershow. Ausgestrahlt wird der Beitrag am 1. August um 19 Uhr.