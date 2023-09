oberbüren Roboter für Mist und Milch: Auf dem modernen Bauernhof ist Ballenberg weit weg Drei Oberbürer Landwirtschaftsbetriebe öffneten am Sonntag ihre Hoftüren für die Bevölkerung. Ein Hof hat von Viehwirtschaft auf Beerenkulturen umgestellt.

Der Mistroboter greift den Mist wie ein Staubsaugerroboter auf und entsorgt ihn selbstständig in die Jauchegrube. Bild: Josef Bischof

Die Landwirtschaftskommission des Gemeinderates Oberbüren hat am Beispiel von drei Bauernhöfen die Vielfalt und Fortschrittlichkeit der örtlichen Bauernbetriebe gezeigt. Am Sonntag haben ein moderner Milchwirtschaftsbetrieb, ein auf Pferdehaltung umgestellter Hof und ein auf Beerenkulturen spezialisierter Betrieb ihre Hoftüren geöffnet.

Gemeinderat Erich Frick ist Präsident der Umwelt- und Landwirtschaftskommission. Der studierte Agronom verfolgt mit dem erstmals durchgeführten Anlass ein Ziel: «Wir haben in den letzten Jahren grosse Anstrengungen im Bereich der Ökologie gemacht. Jetzt wollten wir die produzierende Landwirtschaft in den Mittelpunkt stellen und sie vor allem der nichtbäuerlichen Bevölkerung präsentieren.»

Gemeinderat Erich Frick Bild: Josef Bischof

Die Gemeinde Oberbüren mit den Dörfern Oberbüren, Niederwil und Sonnental mag nicht mehr so bäuerlich geprägt sein, wie es früher einmal der Fall gewesen war. Trotzdem weist sie immer noch 60 Landwirtschaftsbetriebe auf.

Doch auch die Landwirtschaft selbst hat sich verändert. War früher die Milchwirtschaft vorherrschend, zeigt sich heute ein vielfältiges Bild. Davon konnte man sich auf einem Rundgang – es stand auch ein Shuttlebus im Einsatz – durch drei unterschiedliche Betriebe überzeugen.

Roboter erledigen das Melken und Misten

Noch gibt es etliche Milchwirtschaftsbetriebe in Oberbüren. Einen davon führt Robert Thomi in Billwil. Wer ihn am Sonntag besuchte, staunte über die viele eingesetzte Elektronik, zum Beispiel über den Melk- und den Mistroboter. Beim Melken sitzt der Bauer nicht mehr auf einem Melkstuhl bei der Kuh und hantiert am Euter. Die Kühe suchen den Melkstand nach Bedarf zu jeder beliebigen Tages- und Nachtzeit selbstständig auf.

Die Digitalisierung macht auch von der Milchwirtschaft nicht halt: Display des Melkroboters auf dem Hof von Robert Thomi. Bild: Josef Bischof

Der Melkvorgang wird dabei elektronisch gesteuert. Jede Zitze wird einzeln gewaschen und nach dem Melken desinfiziert. Auf einem Monitor kann die erwartete und die erzielte Milchmenge für jede Zitze abgelesen werden. Falls etwas nicht so läuft wie es sollte, erhält der Bauer auf dem Handy eine Nachricht. Der Mistroboter funktioniert wie ein Staubsaugerroboter und entleert den aufgefangenen Mist selbstständig in die Jauchegrube.

Stillstand hätte gravierende Folgen

Niklaus Enderli hat im Zuge der Melioration Ende der 60er-Jahre im Rüteli in der Thurebene eine neue Siedlung errichtet und Milchwirtschaft und Viehzucht betrieben. Später gab er die Milchwirtschaft auf und stellte auf Mutterkuhhaltung um. Parallel dazu baute er eine Pensionspferdehaltung auf. Heute führt er einen reinen Pferdehaltungsbetrieb.

Auf dem Pferdehof von Niklaus Enderli konnten die Kinder am Sonntag Ponyreiten. Bild: Josef Bischof

Dass Stillstand Rückschritt und womöglich Verschwinden bedeutet hätte, zeigten auch Brigitte und Hansueli Schmid in der Spitzrüti auf. Sie führen heute einen viehlosen Beerenbetrieb. Angepflanzt werden traditionelle Arten wie schwarze Johannisbeeren, Holunder und Hagebutten, ausserdem Aroniabeeren.

Die Arboniabeere soll entzündungshemmend und cholesterinsenkend wirken. Bild: Josef Bischof

Die Aroniabeere stammt ursprünglich aus Kanada, heute wird sie auch in Ost- und Mitteleuropa angebaut. Genossen werden kann sie frisch, getrocknet oder als Saft. In der Spitzrüti konnte die Verarbeitung auf einem Rundgang nachverfolgt werden. Die Produkte werden in einem Hofladen angeboten.