Landi verlässt Wil: Neubau in Gloten bei Wil West statt in Bronschhofen

Überraschend realisiert die Landi Thur AG ihren Neubau nicht wie vorgesehen in Bronschhofen, sondern in Gloten. Dort, zwischen Sirnach und Wil, konnte der LV St. Gallen eine Landparzelle erwerben. Darauf hat der LV entschieden, anstelle von zwei mittleren Landi in Bronschhofen und Gloten eine grosse Landi mit Tankstelle und Shop als Ersatz für die Landi Wil zu bauen, die sich noch immer im Stadtzentrum befindet. «Die Planungen haben begonnen», sagte Geschäftsführer Ueli Kellenberger an der GV. Aber es sei unmöglich, einen Terminplan zu nennen, weil erfahrungsgemäss Bauvorhaben in dieser Grösse einige Hürden zu überwinden hätten. Ein Votant regte an, auf Nachhaltigkeit zu achten und ein mindestens zweigeschossiges Gebäude zu errichten. Diesem Anliegen werde Rechnung getragen, versprach Kellenberger.

Auch in der Landi Zuzwil sind Anpassungen vorgesehen. So entspricht der grosse Eingangsbereich nicht mehr heutigen Bedürfnissen. Leider sei auch Diebstahl ein Thema, sagte Kellenberger. Der Grünbereich soll auf nur noch einer Fläche präsentiert werden. Geplant ist weiter, im Herbst die Baueingabe einzureichen. Im Sommer 2020 wird der Umbau rund drei Monate benötigen, und dies bei laufendem Betrieb. Ziel ist es, den neu gestalteten Laden im Herbst nächsten Jahres einzuweihen. (stu)