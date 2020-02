Die Landi Niederglatt der Landi Thur AG wurde vergangenes Jahr erweitert, der Standort Zuzwil befindet sich im Umbau und die Filiale in Wil soll nun – trotz bereits bewilligten Bauprojekts in Bronschhofen – nach Gloten verlegt werden. Auf der firmeneigenen Parzelle zwischen der Wiler- und Dreibrunnenstrasse sind nebst einer grossen Landi der Bau einer Tankstelle und eines Shops geplant. «Wir geben Vollgas», sagt Bruno Ackermann, räumt aber ein: «Die Verfahren gestalten sich aufgrund der Lage am Rande, jedoch innerhalb des Planungsgebiets Wil West aufwendig und erwartungsgemäss zeitintensiv.» Nicht zuletzt deshalb, weil zwei Kantone involviert sind und sich die Abläufe faktisch auf dieser Stufe abspielen. «Der Abgleich des ursprünglichen Projekts mit der Planungszone Wil-West stellte vor Herausforderungen.» Bereits im September 2019 jedoch habe man das angepasste Projekt dem Kanton Thurgau vorgelegt und im Januar dieses Jahres sei die Verkehrsplanung abgeschlossen worden. Laut Ackermann stehen die Zeichen gut, dass der Gestaltungsplan im März öffentlich aufgelegt werden kann. Nach der Bereinigung allfälliger Einsprachen und dem definitiven Segen des Kantons stehe schliesslich die Auflage des Bauprojekts an. (ahi)