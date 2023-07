Landhausareal «Es ist ein erster Zwischenschritt dieses Jahrhundertbauwerks» – das sagt die Wiler Bauchefin über die Fertigstellung des Rohbaus der Veloabstellhalle Nach einem Jahr Bauzeit ist der Rohbau der neuen Veloabstellhalle beim Wiler Bahnhof fertig erstellt. Dereinst können im Bauwerk 600 Fahrräder abgestellt werden. Am Montag besammelten sich die Verantwortlichen der Stadt, die Planer sowie die Bauherrschaft auf der Baustelle.

Bild: Zita Meienhofer

Von einem Jahrhundertbauwerk spricht Ursula Egli, Vorsteherin des Departementes Bau, Umwelt, Verkehr (BUV) der Stadt Wil. Mit diesem meint sie die Überbauung des Landhausareals beim Bahnhof mit der neuen Veloabstellhalle. Nach einem Jahr ist nun der Rohbau fertig. Eine Besichtigung drängt sich auf. Ursula Egli sagt: «Auf diesen Termin habe ich mich gefreut.»

Diese neue Halle befindet sich im Untergeschoss der Überbauung des ehemaligen Landhausareals, einen Stock tiefer, als sie vorher stand. Der damals für 250 Velos konzipierte Raum diente während Jahren als Unterstand für Zweiräder. In diesen Jahrzehnten hat sich im Bereich Fahrräder vieles verändert. Die Pneus wurden dicker, E-Bikes kamen auf den Markt – um nur zwei Beispiele zu nennen.

6 Bilder 6 Bilder Beim Hauptzugang der Zweiradabstellanlage steht eine Selfservice-Werkstatt bereit. Bild: zvg

Dem Wiler Parlament war klar, dass für die Zweiräder eine neue Abstellhalle erstellt werden muss. Im Mai 2021 sprach es deshalb dafür einen Kredit von 4,2 Millionen Franken. Mit dem Start der Überbauung des Landhausareals begannen auch die Bauarbeiten für diese Halle.

Platz für 600 bis maximal 900 Velos

Die Veloabstellanlage im Untergeschoss beansprucht den Raum des Bahnhofs bis zur Unterführung beim Ilge-Kreisel. Die Halle ist 100 Meter lang, die Breite variiert zwischen dem Westteil mit rund 15 Metern und dem Ostteil mit 7,5 Metern. Das Gebäude selbst ist im Untergeschoss etwa 150 Meter lang und misst an der breitesten Stelle 57 Meter.

Ursula Egli freute sich zudem, dass sie bislang noch kein negatives Feedback erhalten habe und demnach alles sehr gut verlaufen sei. Letztlich sagte sie: «Ich hoffe, dass das weiter so bleibt und das Bauwerk in einem Jahr fertig erstellt ist.»

Planer Stephan Selb unterhält sich mit den Bauverantwortlichen. Bild: Zita Meienhofer

Marko Sauer, Leiter Hochbau der Stadt Wil, stellte gemeinsam mit der Architektin Kim Burri sowie dem Projektleiter Ausführungsplanung, Stephan Selb, vom Büro Staufer & Hasler aus Frauenfeld die baulichen Details vor. Die neue Halle bietet Platz für 600 Velos. Falls das nicht reiche, könne erweitert werden. Dann haben 900 Zweiräder Platz. Auch an spezielle Fahrräder wie Cargobikes oder Liegeräder wurde gedacht.

Rund um die Uhr offen und videoüberwacht

Zudem steht eine Selfservice-Werkstatt zur Verfügung. Sauer sagt: «Wenn es ein Bedürfnis sein wird, kann diese später einmal auch betrieben werden.» Ebenfalls befinden sich in der Halle zwei öffentliche Toiletten, Schliessfächer und Stromanschlüsse für E-Bikes. Die Anlage ist rund um die Uhr zugänglich und wird per Video überwacht.

Stadträtin Ursula Egli (2. v. r.) im Gespräch mit den Verantwortlichen der Bauherrschaft, Dieter Memet, Geschäftsleiter von 1291 die Schweizer Anlagestiftung, und Sarah Ackermann sowie Jlljana Heussi von Nova Property Fund Management (von rechts). Bild: Zita Meienhofer

Ein Teil der Anlage wird abgetrennt. Diejenigen Plätze sind für die Vermietung vorgesehen. Dieser Teil wird abgeschlossen und ist nur mit einem Schlüssel erreichbar. Wie oder was dieser Schlüssel sein wird, ist noch nicht definiert – so wie auch die Höhe des Mietpreises.

Die Verantwortlichen der Stadt Wil haben sich bei Veloabstellanlagen in St.Gallen, Frauenfeld und Winterthur umgesehen und sich bei etlichen Velo-Fachleuten informiert. Ursula Egli und Marko Sauer zeigen sich deshalb überzeugt, dass in Wil eine gute Sache entstehe.

Licht und Farbe für Sicherheit und ein gutes Gefühl

Der Blick in das Untergeschoss zeigt die Raumverhältnisse und den natürlichen Lichteinfall, dem eine spezielle Gewichtung zuteil wurde. An der Decke wurden Quadrate eingebaut, damit das Licht von aussen einfallen kann. Später werden Leuchtbänder eingebaut, damit es in der Halle hell sein wird und sich die Benutzenden sicherer fühlen können.

Der Blick in die Veloabstellhalle. Bild: Zita Meienhofer

Zudem wird mit Farbe gearbeitet. Gemäss Kim Burri soll der Raum den Untergrundcharakter behalten, aber mit eigenen Effekten ausgestattet sein. Rot dominiert die Anlage und erscheint bei den Säulen, am Boden und bei den Schliessfächern.

Drei verschiedene Zufahrten

Eine Herausforderung war die Planung der Zufahrten zu der untergeschossigen Halle. Diese erfolgen an drei Orten. Im Osten wird ein Lift installiert, mit dem auch Spezialvelos zur Halle gelangen können. In der Mitte der Anlage wird eine Schieberampe angebracht. Im Westen befindet sich der Hauptzugang. Dieser wird mit einer breiten und durchgängig befahrbaren Rampe versehen sein. Diese ist gleichzeitig der direkte Anschluss an die Personenunterführung Ost und an die Veloquerung im Posttunnel. Bis diese Rampe fertig erstellt ist, wird ein provisorischer Zugang mit einer Schieberampe realisiert.

Letztlich windet Sauer den Benutzenden der Anlage in Wil ein Kränzchen: «Die Leute hier sind wirklich diszipliniert, es wird nicht so wild parkiert, wie wir das an anderen Orten gesehen haben.»