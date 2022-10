Ladensterben Ein neuer Dorfladen für Wilen: Familie Klinche will dem alten Geschäft neues Leben einhauchen – mit einem Café und viel Harmonie Erst sah es danach aus, als bliebe das Ladenlokal im Zentrum Wilens verwaist – nun hat sich eine Nachfolge gefunden: Safije Klinche erzählt, wie ihre Familie dem Laden zu Erfolg verhelfen will.

Der Dorfladen Wilen während der Bauarbeiten: Bald macht Familie Klinche hier ein Geschäft samt Café auf. Bild: Simon Dudle

Als Martin Böhi im vergangenen Jahr das Ende seines Dorfladens in Wilen ankündigte, sah die Zukunft düster aus. Für die Zeit nach seiner Pensionierung hatte sich lange keine Nachfolge gefunden. Der Laden im Zentrum von Wilen drohte zu einem weiteren Kapitel in der langen Geschichte des Schweizer Dorfladen-Sterbens zu werden.

Doch seit einigen Wochen herrscht reges Treiben im Parterre des Mehrfamilienhauses im Zentrum von Wilen, das den alten Laden beherbergte: Baumulden und Handwerker-Autos kündigen an, dass das Ladenlokal nun doch ein zweites Leben bekommt. «Alles soll schön und modern aussehen», sagt die künftige Ladenbetreiberin Safije Klinche. Mitte November eröffnet sie gemeinsam mit ihrer Familie den Dorfladen neu. Ende des Jahres soll zudem ein Café folgen.

Vom Coiffeursalon zum Dorfladen

Bislang arbeiten Safije Klinche und ihr Mann Ertan noch in ihren alten Berufen. Der Laden ist aber ein Familienprojekt: Beide geben ihre Berufe auf – Sohn Semi wird Geschäftsführer. Ein eigenes Café – das war schon lange ein Wunschtraum von Safije Klinche. Dass jetzt gleich noch ein Dorfladen entsteht, war nicht von langer Hand geplant, erzählt sie:

«Wir haben eigentlich nicht nach einem Ladenlokal gesucht. Es hat sich aus der Gelegenheit ergeben.»

Safije Klinche ist in der Region keine Unbekannte: Schon seit zwanzig Jahren ist die 44-Jährige selbstständig und betreibt in Wil das Coiffeurgeschäft Harmonie Hairstyling. Nachdem der älteste Sohn seine Lehre abgeschlossen hat, war nun der richtige Zeitpunkt für eine neue Herausforderung.

Familie Klinche während der Renovierungsarbeiten in ihrem zukünftigen Dorfladen. Bild: PD

Der Kontakt zu anderen Menschen sei für sie das wichtigste, sagt Klinche: «Ein Bürojob wäre nichts für mich. Ein Dorfladen hingegen ist ein Treffpunkt für das Dorf.» Genau darauf bauen die künftigen Ladenbetreiber. Denn mit den Denner- und Lidl-Filialen an der Autobahn hat der Dorfladen in den vergangenen Jahren starke Konkurrenz bekommen.

Familie Klinche hat davor keine Angst: «Es gibt Denner-Menschen und es gibt Lidl-Menschen. Aber es gibt eben auch Dorfladen-Menschen.» Während der alte Laden an das Netz von Spar angeschlossen war, stehen bei Klinches Migrolino-Produkte im Regal. «Preislich können wir mithalten», sagt Safije Klinche überzeugt. Hinzu komme, dass man nicht auf ein Auto angewiesen sei.

Dass es weiterhin Interesse an einem Dorfladen gibt, haben sie bereits festgestellt:

«Die Leute kommen und schauen, was hier passiert. Die Älteren fragen schon, wann der Laden aufgeht.»

Vorfreude auf die Eröffnung

Noch ein Monat bleibt bis zur Eröffnung. Derzeit wird das Ladenlokal renoviert – das Beige und Braun der achtziger Jahre weicht frischem, modernem Weiss. Auch wenn Familie Klinche die grössten Hürden genommen hat, bleibt die Eröffnung eine riesige Herausforderung: Klinches mussten zahlreiche Verträge abschliessen, bürokratische Hürden nehmen – und auch noch einen Kurs für die integrierte Post-Filiale machen.

Das finanzielle Risiko trägt die Familie dabei selbst. Zum Glück sei die Unterstützung für das Projekt gross – nicht nur von den Menschen im Dorf, sondern auch von der Gemeindeverwaltung, die sich um den Erhalt des Dorfladens bemüht hat. «Die Vorfreude überwiegt das Negative klar», bilanziert Safije Klinche.

Die Liste der offenen Fragen bleibe aber lang: «Wir fangen erst einmal an und werden dann schnell sehen, wo es noch zu tun gibt.» Beispielsweise, wie viel zusätzliches Personal eingestellt und wie die Produktpalette angepasst werden muss.

Im nächsten Schritt folgt ein Dorfcafé

Im Nebenraum zeugt ein gewaltiger Brotofen noch von der Vergangenheit als Bäckerei. Die Familie hat schon ein neues Konzept vor Augen: Hier soll Wilen noch vor Jahresende ein Dorfcafé erhalten – etwas, das es bislang nicht gab. «Ein Café als Treffpunkt – das war schon immer mein Traum», sagt Safije Klinche. Etwas ganz Besonderes soll es werden: «Nicht altbacken, sondern edel, mit Waffeln, Glace und vielem mehr.»

Der Dorfladen zu Zeiten des Vorgängers: Statt Spar gibt es Migrolino, statt Beck gibt es ein Café. Die Poststelle bleibt. Bild: Lara Wüest

Damit, so glaubt die Familie, hat sie eine Marktlücke gefunden. «Sonntags wissen wir oft nicht, wohin. An diesem ruhigen, idyllischen Ort fühlt man sich fast wie in den Ferien.» Vielleicht bringt das Café dem Laden damit genau jenen Anschub, der dem Laden in den letzten Jahren fehlte.

Erst einmal fokussiert sich Familie Klinche aber darauf, dass die Wilener ihren Dorfladen zurückbekommen. Die Eröffnung des Cafés soll in Kürze folgen. «Ich war zwar dagegen, aber meine Familie wollte, dass der Name von meinem Coiffeursalon erhalten bleibt», sagt Safije Klinche und freut sich auf die baldige Eröffnung von Dorfladen und Café Harmonie.