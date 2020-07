Kolumne Kurioses aus dem Postfach der Redaktionsmail: Der Traum vom grossen Geld und edlen Stränden Die Juwelen der Kuriositäten liegen im Spamordner. Wir werfen einen Blick in die Schatzkiste und träumen von einem Leben in Reichtum. Oder: Wie der Kauf einer Bond-Villa mit Vogelfutter zusammenhängt.

Die Mails regen zum Träumen an. So könnte die Aussicht auf die Strände von Nizza sein. Bild: PD

Nebst dem üblichen E-Mail-Verkehr treffen nicht wenige kuriose Mails auf der Redaktion ein. Ab und an gibt es Irrläufer, welche dem Journalisten ungewollte Einblicke in verschiedene Organisationen gewährt. Die wahre Schatzkiste ist aber der Spamordner. Die dubiosen Mails versprechen ein luxuriöses Leben.

Die Villa von Sean Connery alias James Bond steht zum Verkauf. Sie ist an bester Lage mit wunderbarem Überblick über Nizza und das Mittelmeer. Der Spass kostet läppische 34 Millionen US-Dollar. Wer könnte da nein sagen? Oder zur Villa von Sylvester Stallone im sonnigen Kalifornien. Zugegeben, das wäre eine längere Reise, aber das Häuschen ist um einiges günstiger als die Bond-Villa: für 3,3 Millionen ein Schnäppchen.

Dinah Hauser, Redaktorin Wiler Zeitung Bild: Ralph Ribi

Das Geld dafür stammt natürlich ebenfalls aus den tollen Mail-Angeboten für Erbschaftsanteile. Robert Bowman, der sich als «Anwahlt» ausgibt, könnte gar 35,2 Millionen britische Pfund besorgen. Sein Klient sei ohne Testament verstorben und er könne einen Erben bestimmen. Alles ganz legal, wie er verspricht. Leider will er ganze 60 Prozent davon in die eigene Tasche stecken. Tja, reicht jedenfalls immer noch für die kalifornische Sonne. Aber da wäre ja noch der Gewinn der Power Ball Lottery von 344,6 Millionen US-Dollar. Dann doch lieber die Bond-Villa?

Was man mit dem neu erworbenen Reichtum anstellt? Etwas Spass haben, grosse Partys veranstalten. Allerdings geht das momentan wegen Corona schlecht. Also kaufe man sich einen leistungsfähigen Computer und eine VR-Brille. Damit kann man von zu Hause aus in die weite Welt der virtuellen Realität reisen und sogar andere Personen treffen – ganz ohne Ansteckungsrisiko, wie toll. Bald realisiert man aber, dass einem doch der Körperkontakt fehlt. Dem ist schnell abgeholfen. Über ein Zusatzaccessoire können virtuell ganz intime Momente erlebt werden. Eine Erotikseite vermeldet just in diesem Moment, dass «Stiefmutter» die beliebteste Kategorie der Virtual Reality Erotik sei.

Ist das ganze Geld ob des ausgiebigen Lebensstils verprasst, kommen schon die nächsten Mails geflogen und bieten Kredite an. Verschuldung spielt im ersten Moment keine Rolle, die Mails gibt es schliesslich im Überfluss.

Das Lebensende verbringt man dann mausarm im Altersheim. Zum Glück gibt es dort neuerdings in Süddeutschland gratis Vogelfutterstationen. So hat man wenigstens das Gefühl, mit Geld um sich zu werfen.