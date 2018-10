Kunstwerk erlangt Wahrzeichen-Charakter: Das «h» bleibt im Wiler Stadtweier Die Skulptur im Weier war als Leihgabe für die Dauer von zwei Jahren vorgesehen. Doch weil der Buchstabe der Künstlerin Sonja Rüegg den Wilern zu gefallen scheint, soll er nun länger bleiben.

Das «h» wird nun länger als erwartet Bestandteil des Stadtweiers bleiben. (Bild: Gianni Amstutz)

Die Stadt Wil stellt den Stadtweier und dessen Umgebung im Rahmen des Projekts «Kunst am Weier» regelmässig für künstlerische Interventionen zur Verfügung. Die Toggenburger Künstlerin Sonja Rüegg überzeugte 2017 mit ihrer Idee, dem Stadtweier endlich das fehlende «h» zu verschaffen. Der weisse Buchstabe füge sich trotz seiner Grösse wunderbar in die Landschaft ein und sei auf unzähligen Fotografien wiederzuerkennen, schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Und weil die Idee so einzigartig und treffend auf den Ort zugeschnitten sei, soll das Kunstwerk den Wilern noch länger erhalten bleiben. Die Stadt Wil hat das Kunstwerk deshalb auf Antrag der Kulturkommission gekauft. Nach Einschätzung der Künstlerin soll die Holzskulptur rund zehn Jahre überstehen. Die Stadt verpflichtet sich, sie in diesem Zeitraum zu unterhalten. Der Alterungsprozess gehört jedoch zur Arbeit. Nach Ablauf dieser Zeit wird das «h» entfernt.

Das Projekt «Kunst am Weiher» bleibt dennoch weiterhin bestehen, teilt die Stadt mit. Im Frühjahr 2019 gibt es wiederum einen Aufruf an regionale Kunstschaffende, neue Ideen für Kunstprojekte am oder im Weier einzureichen. (sk)