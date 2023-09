Kunstwerk Deshalb ist die Stützmauer an der Schwerttreppe beim Wiler Stadtweier mit den Zahlen eins bis zehn in acht Sprachen beschriftet Die neue Ausstellung «Kunst am Weier» in Wil weist auf den Sprachgebrauch von Zahlen hin. Am Donnerstag sind die Künstlerin und der Stadtpräsident während der Vernissage näher auf das Kunstwerk eingegangen.

Valentina De Pasquale, Leiterin Fachstelle Kultur, Mirijam Špendov, Künstlerin und Stadtpräsident Hans Mäder. Im Hintergrund die beschriftete Stützmauer der Schwerttreppe. Bild: Josef Bischof

Die aktuelle Ausstellung «Kunst am Weier» verdeutlicht, dass Zahlen kein Bestandteil der Integration sind. Weil die Menschen beim Zählen offensichtlich in ihre Muttersprache fallen, hat die Wiler Künstlerin Mirijam Špendov die Stützmauer der Schwerttreppe mit den Zahlen von eins bis zehn in acht Sprachen beschriftet. Am Donnerstagabend wurde über das Projekt informiert.

Auf den ersten Blick scheint das Werk ohne Bezug zu Wil. Gewiss ist die Erkenntnis bezüglich der Zahlen nicht lokal beschränkt. Der Grund für die Darstellung liegt aber tatsächlich in Wil. Mirijam Špendov ist in einem Mehrfamilienhaus an der Gallusstrasse aufgewachsen, in welchem die acht aufgeführten Sprachen gesprochen worden sind.

Aus 16 Werken ausgewählt

Stadtpräsident Hans Mäder, der die Kulturkommission präsidiert, erklärte die Besonderheit der Ausstellung und würdigte die Künstlerin mit Wiler Wurzeln. Die Stadt Wil bemühe sich seit bald zwanzig Jahren um Kunstwerke für den öffentlichen Raum und führe dazu alle zwei Jahre einen Wettbewerb durch. Ein früheres Ergebnis war beispielsweise das h im Stadtweier.

Es weist auf die Wiler Besonderheit hin, das Wort Weiher ohne h zu schreiben. Just mit Blick auf dieses h, am Fusse der Schwerttreppe, ist am Donnerstag das aktuelle Werk erklärt worden. Es sei nicht leicht gewesen, von den 16 Arbeiten des Wettbewerbs einer den Vorzug zu geben, betonte Hans Mäder. Der Bezug zur Vielfalt der Stadt und die sinnreiche Platzierung bei der Schwertstiege hätten den Ausschlag gegeben.

Die Schwerttreppe weist über 100 Stufen auf. So wie Hans Mäder auf dem Weg ins Büro geht es offensichtlich vielen Benützern der Stiege: Sie ertappen sich immer wieder, die Anzahl der Stufen zu zählen. Auch die Künstlerin Mirijam Špendov gestand, bei der Ideensuche die Treppe hochgestiegen zu sein und dabei die Stufen gezählt zu haben. Sie habe dies statt im alltäglichen Schweizerdeutsch auf Slowenisch gemacht.

Zahl der Sprachen liesse sich vermehren

Die Treppe habe für sie eine zusätzliche Bedeutung, so die Künstlerin. Als Kinder sei für sie und ihre drei Geschwister das ehemalige Café «Berlinger» in der Altstadt ein Sehnsuchtsort gewesen. Über die Schwerttreppe erreicht, habe es dort am Namenstag ein Vermicelles gegeben. Neben dem Zusammenhang mit dem Zählen habe dies den Ausschlag für die Standortwahl gegeben.

Jetzt sind die Zahlen, grafisch als Treppe gestaltet, in acht Sprachen aufgeführt: Schweizerdeutsch, Italienisch, Slowenisch, Deutsch, Türkisch, Spanisch, Kroatisch und Albanisch. Drei Punkte unter der Aufzählung verdeutlichen, dass sie beliebig um jede Sprache ergänzt werden könnte. Beim Anbringen der Schrift mittels Schablonen ist die Künstlerin von zwei Malerinnen unterstützt worden. Der Schichtbeton mit poröser Oberfläche sei schwierig zu bearbeiten gewesen.

Mirijam Špendov hat ein Studium im Bereich Werken an der Zürcher Hochschule der Künste absolviert. An der Hochschule für Gestaltung und Kunst in Basel hat sie ein Masterdiplom in Vermittlung von Kunst und Gestaltung erworben. Seit zehn Jahren ist sie Lehrerin für Gestaltung und Kunst an der Pädagogischen Hochschule Zürich.