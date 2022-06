Kunstradfahren Bestleistung abgeliefert: Uzwil ist Vize-Europameister im 4er Elite Die vier Uzwiler Kunstradfahrerinnen Sarah Manser, Selina Niedermann, Stefanie Haas und Valerie Unternährer lieferten an der Elite-Europameisterschaft in Ungarn eine Bestleistung ab. Diese wurde mit der Silbermedaille belohnt.

Trotz kleinen Fehlern wurde die Kür der Uzwilerinnen mit über 200 Punkten belohnt. Bild: Richard Reich

Nach der langen Anreise nach Ungarn, einigen Trainings und dem Einmarsch der Nationen bei der Eröffnungsfeier durften die vier Kunstradfahrerinnen in ihrer Kategorie starten. Leider waren nur zwei Nationen in dieser Kategorie gemeldet, nämlich die Schweiz und Deutschland. Beide reichten aber eine ähnlich hohe Punktzahl ein und fahren auf einem hohen Niveau, so war trotzdem für Spannung gesorgt.

Den Anfang machte die Mannschaft aus Uzwil, welche die Schweiz vertrat. Auch ein paar Uzwiler Fans nahmen den weiten Weg nach Ungarn auf sich, um ihre Athletinnen zu unterstützen. Die Nervosität war bei den Kunstradfahrerinnen etwas höher, denn es war der erste internationale Wettkampf auf Elite-Stufe für die vier jungen Frauen.

Gleich zu Beginn der Kür mussten bei einer Höchstschwierigkeit mehrere Sportlerinnen vom Rad steigen, was einige Punkte kostete. Das restliche Programm konnten sie aber problemlos und mit sehr schöner Haltung zeigen. Nachdem die fünfminütige Kür vorbei waren, durften sie sich also mit einem Lächeln von den Schweizer Fans bejubeln lassen.

Dass trotz Stürzen noch über 200 Punkte auf der Anzeigetafel standen und damit eine neue Bestleistung bestätigt wurde, war umso erfreulicher. Bisher lagen die ausgefahrenen Resultate von Sarah Manser, Selina Niedermann, Stefanie Haas und Valerie Unternährer immer knapp unter 200 Punkten. Darum bedeutete dies gleichzeitig das erstmalige Knacken dieser magischen Marke.

Nun hiess es der deutschen Mannschaft zuzuschauen und auf deren Resultat zu warten. Der deutsche Vierer lieferte eine makellose Kür ab und sicherte sich damit den Europameistertitel. Gleichzeitig bedeutete dies, dass der Uzwiler Vierer Vize-Europameister ist.