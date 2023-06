Kunstperformance Nach zwei Jahren ist die «Flaschenpost» gut gefüllt in Wil zu ihrer Finissage gekommen Ein schreitender Stummer, eine rezitierende Maskierte, zu Saxofon-Klängen Tanzende – die Finissage der «Flaschenpost» am Wiler Stadtweier war alles andere als alltäglich.

Die Kunstschaffenden der Basler Performancegruppe «letsplay» setzten die in der Wiler Flaschenpost gesammelten Texte am Samstagnachmittag kreativ um. Bild: Christof Lampart

Zwei Jahre ist es her, seit das Zürcher Künstlerduo «bittelangsam» mit ihrer «Flaschenpost» an den Start ging. Anja Züllig und Heiko Schätzle wirkten seither um und im Wiler Stadtweier. Dabei trieb die beiden nicht existenzielle Not, sondern die Neugier an.

Denn warum, ausser aus Neugierde, sollte man im digitalen Zeitalter der ständigen Erreichbarkeit noch eine Flaschenpost auf die Reise ins Ungewisse schicken? Und würde die Wiler Flaschenpost wirklich im Laufe dieser zwei Jahre digital von den unterschiedlichsten Menschen mit den verschiedensten Textarten angereichert werden? Die Antwort wurde am Samstagnachmittag rund um den Stadtweier gut sicht- und hörbar gegeben.

Wechselnde Aussagen an wechselnden Orten

Die Umsetzung der Performance geschah multidisziplinär. Bild: Christof Lampart

Die vergangenen zwei Jahre fehlte es rund um den Stadtweier nicht an Hinweistafeln, welche die Bevölkerung dazu einluden, auf einer eigens dafür eingerichteten Website Geschichten und Texte jeder Art einzureichen. Wie sich nun zeigte, ist auf diese interaktiv-digitale Art tatsächlich genügend Textmaterial zusammenkommen, um es mit einer Performance präsentieren zu können.

Im Beisein und unter Mitwirkung von «bittelangsam» setzte die auf interdisziplinäre Kunstprojekte spezialisierte Performance-Gruppe «letsplay» aus Basel die so erhaltenen Texte kreativ um. Allerdings verharrten die Miminnen und Mimen dabei mitnichten immer am selben Ort, sondern wechselten ihre Ausstellungsplätze binnen der dreistündigen Finissage mehrfach. Sie zügelten «ihre» Geschichten quasi von Ort zu Ort und präsentierten sie somit jeweils in einem anderen Kontext.

Ein Sammelbett voller Geschichten

Oder sie nahmen die Geschichten gleich selbst mit auf eine Reise. Etwa, indem sie stumm und staksig den Weier mehrfach im Zeitlupentempo umrundeten. Oder indem sie wie eine Diva – oder vielleicht auch wie ein Pfau? – als maskierte Damen Textfragmente laut rezitierten und so den Stadtpark gleich selbst zum künstlerischen Catwalk umfunktionierten.

In zwei Jahren gesammelte Texte aus der Wiler Bevölkerung fanden an der Finissage am Stadtweier ihre Bestimmung. Bild: Christof Lampart

Irgendwo spielte eine Saxofonist, eine Frau legte ihre Flaschenpost in aufgereihten Mini-Fläschchen aus. Wieder eine andere hing die Texte unter dem Motto «Denken nicht Denken» an Schnüren auf. Und so wurde der Wiler Weier an diesem Samstagnachmittag Stück für Stück – oder Text für Text – wirklich zu dem, was «bittelangsam» vor gut zwei Jahren als Entwicklung angestossen hatte: zu einem amüsanten Sammelbett von Geschichten aus der Wiler Bevölkerung. Und so auch zum wortwörtlichen Zentrum des Geschehens.