Kunstausstellung «Licht und Nacht» – Arthur Wyss stellt zum siebten Mal in der Lokremise in Wil aus Mehr als 400 Bilder auf 700 Quadratmetern zeigt der Wiler Maler vom 20. August bis zum 10. September in der Lokremise. Begleitet wird die Ausstellung von einem umfangreichen Rahmenprogramm.

Arthur Wyss hat sich intensiv mit den besonderen Farbstimmungen auseinandergesetzt, die bei Sonnenauf- und Sonnenuntergängen auftreten. Bild: zvg

Licht in der Nacht, das ist ein Thema, das Arthur Wyss schon seit langem interessiert. Bereits Anfang der 1980er-Jahre setzte sich der Wiler Maler erstmals damit auseinander. Im Hinblick auf seine siebte Ausstellung in der Lokremise hatte sich Wyss bereits intensiv mit Sonnenauf- und Sonnenuntergängen beschäftigt, wie nun eine Medienmitteilung der Lokremise in Wil festhält. Dort wird der Künstler vom 20. August bis 10. September hunderte seiner Werke präsentieren. «Licht in der Nacht ist zwiespältig», sagt Arthur Wyss. «Licht kann ein Gefühl der Sicherheit geben. Licht ist aber auch schädlich für Insekten.»

Schönes um sich haben

Seine Ausstellung in der 700 Quadratmeter grossen Lokremise beim Bahnhof Wil organisiert er selbstständig, unterstützt von seiner Partnerin. Eine Riesenarbeit, denn abgesehen von der Anordnung der Stellwände und der Platzierung der rund 400 Bilder gibt es noch viel mehr zu tun. Wenn Arthur Wyss eine Ausstellung präsentiert, bleibt es nicht allein bei den Bildern. Der Maler ist bekannt dafür, dass er jeweils auch ein umfangreiches Rahmenprogramm zusammenstellt. So ist es auch bei «Licht und Nacht».

Es sei zwar eine aufwendige Arbeit, sagt der Mann, der unter anderem mit dem Anerkennungspreis der Stadt Wil ausgezeichnet wurde. «Aber ich bin da ganz egoistisch – ich will Schönes um mich haben, und ich will Menschen dazu animieren, Kunst zu erleben. Dazu trägt das Rahmenprogramm bei. Im Idealfall erlebt auf diesem Weg jemand meine Bilder, der sonst nicht in die Lokremise käme.»

Über die Dunkelheit philosophieren

«Wenn ich das Programm organisiere, überlege ich, wer mir gefällt. Dann beginne ich, die Personen anzufragen.» Zum Beispiel Joachim Rittmeyer, der mit seinem Programm «Knackwerk» am 2. September in der Lokremise auftritt. Ein Anruf genügte und der Ostschweizer sagte zu. Auf einen Höhepunkt ganz anderer Art freut sich Arthur Wyss am 26. August. Dann wird in Wil «Stabat Mater» von Luigi Boccherini von einem professionellen Streich-Quintett und Sopranistin Christina Lang aufgeführt.

Auf dem Programm steht aber nicht nur kulturelles, sondern auch Wissenschaftliches und Philosophisches. Etwa der Vortrag «Stockdunkel?» (31. August) von Lukas Schuler, Autor und Mitarbeiter von DarkSky Switzerland. Er plädiert für mehr Nacht. Und Marcus Schneider, Dozent an der Akademie für anthroposophische Pädagogik, plädiert am 10. September für mehr Licht – allerdings im Bewusstsein. (pd)