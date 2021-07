Kunst Wiler Kunsthalle macht keine Sommerpause: Pawel Ferus Werke in einer apokalyptischen Szenerie Mit dem Thema «Haze» stellt der 49-jährige Basler Künstler seine Werke noch bis zum 15. August in der Äbtestadt aus. Mit seiner Kunst lässt er komplementäre Referenzbilder aufeinanderprallen.

«Yoga Wont Save You», heisst dieses Kunstwerk aus Marmor. Bild: PD

(red) Haze ist eine Rauminstallation, die aus drei Werkgruppen besteht und die alle zu einer Gesamtinstallation zusammengeführt wurden. Die Arbeiten des Künstlers Pawel Ferus sind alle für diese Ausstellungen entwickelt worden und mehrheitlich in diesem Jahr entstanden. Durch die bewusste Raumverdunklung, dem Scheinwerferlicht und dem kontrastreichen Licht- und Schattenspiel hat der Künstler eine dramatische und apokalyptische Szenerie erschaffen, schreiben die Verantwortlichen der Wiler Kunsthalle in einer Mitteilung.

Tiefgründig und witzig zugleich

Seine Installationen sind unbeschwert und tiefgründig, kritisch und witzig zugleich. Ferus bezieht sich in seinen Arbeiten auf Musik, Comic und Alltagskultur. Mit seinen Skulpturen zeigt der Künstler seinen Umgang mit Stein. Traditionelle Materialien wie Marmor und Bronze kombiniert der 49-Jährige mit Konsumgütern.

Motivwechsel: Städte wie Schanghai oder Tokio sind zum Teil wochenlang in eine dreckige Smoghaube gehüllt. Das warten auf die Sonnenstrahlen kann unerträglich lange dauern.

Dieses Kunstwerk trägt den Titel: «Waiting For The Sun». Bild: PD

Die Skulpturengruppe «Waiting In The Sun» umfasst vier Skulpturen und Seifenblasen. Die Schädel und Knochen verweisen dabei auf den Tod und referenzieren mit traditionellen Vanitas Motiven. Seifenblasen dienten schon in der Antike als Sinnbild für Vanitas und bedeutet: Die Nichtigkeit und Eitelkeit alles irdischen und für die Vergänglichkeit des Lebens. Die Kunsthalle-Verantwortlichen schreiben:

«So plötzlich wie eine Seifenblase platz, kann auch das Leben vorbei sein.»

Motivwechsel: Kein technisches Vehikel hat so viel Einfluss auf die Kunst genommen, wie das Auto. Mit dem Werk SUV-Motorshow thematisiert Pawel Ferus den Autokult. Gewisse Autotypen werden mit Kraft, Dominanz, Geschwindigkeit und Sexappeal assoziiert. Essenzielle Aspekte wie die Identität und die Persönlichkeit werden auf das Auto projiziert.

Dieses Werk heisst SUV-Motorshow. Bild: PD

Der SUV strahlt jene Potenz aus, mit denen sich der Fahrer für jede Lage gut gerüstet fühlt. Der in Bronze gegossen und abstrahierten SUV, scheint durch seine Materialität wie für die Ewigkeit gemacht zu sein. Ein Relikt aus vergangener Zeit. Mit dem Werktitel nimmt der Künstler Bezug auf die idealisierten Autonamen der Autoindustrie.

Von Donnerstag bis Sonntag offen

Da die Kunsthalle aufgrund der Covid-19-Restriktionen erst im Februar öffnen konnte, wird auf eine Sommerpause verzichtet. Die aktuelle Ausstellung von Pawel Ferus läuft noch bis am 15. August. Die Kunsthalle ist am Donnerstag und Freitag jeweils von 16 Uhr bis 19 Uhr geöffnet und am Samstag und Sonntag von 11 Uhr bis 14 Uhr.