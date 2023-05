Kunst Riklin-Brüder und Helfende rollen zehn Steintafeln von Bern nach Degersheim – Werk wird im alten Hallenbad ausgestellt Die Gemeinde Degersheim gewährt dem Werk «Zehn Gebote Vol. 2» der St.Galler Konzeptkünstler Patrik und Frank Riklin Kunstasyl. Am Dienstagnachmittag kamen die Steintafeln, die zuvor zwei Jahre lang in Bern zu Hause waren, nach einer tagelangen Reise an.

Trotz schlechtem Wetter liessen es sich viele Menschen nicht nehmen, die «Zehn Gebote Vol. 2» am Bahnhof Degersheim zu empfangen. Bild: Christof Lampart

In zehn Sackkarren kam das Kunstwerk «Zehn Gebote Vol. 2» am Dienstagnachmittag in Degersheim an. Die Riklin-Brüder – sie stecken hinter dem Werk – konnten dabei auf acht Schieberinnen und Schieber zählen, packten aber auch selber mit an. Neun Tage dauerte die Reise, während derer die zehn Sandsteintafeln von Bern durch das Emmental und das Entlebuch bis nach Luzern geschoben wurden. Von dort aus wurde die letzte Etappe nach Degersheim mit dem Zug zurückgelegt.

Degersheims Gemeindepräsident Andreas Baumann. Bild: Christof Lampart

In Degersheim wurden Kunstwerk und Kunstschiebende festlich empfangen, unter anderem von den Jodlern des Alpstein-Chörlis und einr fünften Schulklasse. Gemeindepräsident Andreas Baumann äusserte die Hoffnung, dass das philosophische Kunstwerk, das bis auf Weiteres im ehemaligen Hallenbad ausgestellt sein wird, die Menschen in und um Degersheim zum zwanglosen Nachdenken anregen möge. «Interpretieren Sie bei der Betrachtung ganz frei und nehmen Sie für sich raus, was immer Sie wollen», forderte Baumann die Zuhörerinnen und Zuhörer dazu auf, ihren kreativen Gedankengängen freien Lauf zu lassen.

Im Unterschied zu den zehn Geboten des Moses, die zumeist mit dem erhobenen Zeigefinger daherkommen, haben die Gebote der St.Galler Konzeptkünstler Patrik und Frank Riklin nichts Verbietendes an sich, sondern einen geradezu positiven Aufforderungscharakter. Dies meinte auch Andreas Baumann als er sagte: «Diese zehn Gebote sagen einem nicht ‹Du sollst nicht!›, sondern ‹Wage etwas und glaube an dich!›.»

Das Alpstein-Chörli heisst Künstler, Helfende und Kunstwerk in Degersheim willkommen. Bild: Christof Lampart

Plakette am Bahnhof wird an Ankunft erinnern

Wie lange das philosophische Kunstwerk im Hallenbad Degersheim zu Hause sein wird, ist noch offen. Sicher ist nur, dass es irgendwann weiterziehen wird. «Offen» sollen aber auch jene sein, die sich mit der Kunst und ihren Aussagen auseinandersetzen wollen, wünschte sich Andreas Baumann. Aus diesem Grund sollen in der Folge auch einzelne Veranstaltungen im ehemaligen Hallenbad angeboten werden. Vereine, Firmen und Privatpersonen, so der Gemeindepräsident, seien herzlich dazu eingeladen, sich die Aussagekraft der Ausstellung zu Nutze zu machen und im Hallenbad den Austausch im Team, mit Kunden oder Gästen zu suchen.

Auch sollen die «Zehn Gebote Vol. 2» nicht nur die eigene Bevölkerung beschäftigen, sondern auch den Ruf von Degersheim als eine lebendige und offene Gemeinde mit Vorbildcharakter festigen, sagte Baumann. Damit die Ankunft der zehn neuzeitlichen Gebote noch lange nicht in Vergessenheit gerät, wurde beim Bahnhof eine Plakette angebracht, die an die Reise der «Zehn Gebote Vol. 2» erinnern wird.