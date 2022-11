Kunst im Weier 70 Nachrichten haben sich in einem Jahr in der Wiler Flaschenpost angesammelt – was damit passiert, will das Künstlerduo noch nicht verraten Die Skulptur im Stadtweier ist nur ein Teil des Kunstprojekts. Im kommenden Sommer wollen Andrea Züllig und Heiko Schätzle die mit der Flaschenpost gesammelten Texte verarbeiten.

Die Flaschenpost in der westlichen Ecke des Stadtweiers, in der Nähe des Ententeichs. Bild: Jochen Tempelmann

Seit August 2022 schwimmt eine Flaschenpost im Wiler Stadtweier. Das Künstlerduo Bittelangsam installierte den überdimensionalen Flaschenumriss als Teil der von der Stadt initiierten Projektreihe «Kunst am Weiher». Doch die Flasche im Weiher ist nur der Anfang eines grösseren Projekts, welches im kommenden Sommer eine Fortsetzung findet.

Denn mit der Flasche ist ein Aufruf verbunden: «Schicke ganze Erzählungen oder einzelne Textfragmente auf eine zweijährige Reise», heisst es auf einer Tafel am Ufer und auf flaschenpost-wil.ch. Nach zwei Jahren folgt ein neues Kunstprojekt am Weiher. Doch vorher werden die gesammelten Texte noch verarbeitet.

Bislang siebzig Texte erhalten

Nach vierzehn Monaten zählt der Online-Counter 66 Nachrichten in der Flaschenpost. Einsendungen per Post seien die Ausnahme geblieben, erklären Künstler Heiko Schätzle und Künstlerin Andrea Züllig. Trotzdem ist das Künstlerduo mit der Zahl von rund siebzig Nachrichten zufrieden: «Das ist immerhin mehr als eine Einsendung pro Woche», gibt Schätzle zu bedenken.

Der Aufruf zum Mitmachen am nahen Ufer. Bild: Jochen Tempelmann

Auch wenn sich Schätzle und Züllig über jede weitere Nachricht freuen: Die Zahl sei etwa im Rahmen der Erwartungen. «Wir haben bewusst keine Frage gestellt, sondern eine offene Einladung formuliert», erklärt Züllig. Ein derart vager Aufruf würde weniger Resonanz erzeugen als eine konkrete Formulierung. Das nimmt das Künstlerduo aber in Kauf: «Wir wollten nichts hineinprojizieren, sondern einfach einen Briefkasten bereitstellen.»

Kurze Zitate, lange Geschichten

Entsprechend gross ist das Spektrum der Einsendungen: «Darunter sind ausführliche und sehr persönliche Erzählungen und Erinnerungen, aber auch kurze Zitate», sagt Schätzle. Ein paar Jux-Nachrichten seien auch dabei, doch nur zu einem kleinen Anteil.

Was damit passiert, wollen die beiden noch nicht verraten – sie wissen es auch selbst noch nicht so genau. Auch das ist Teil des Projekts, erklärt Züllig: «Die Ideen entwickeln sich, wenn man die Texte sichtet.»

Klar ist bereits, dass die Rezeption der Texte nicht noch einmal eine Skulptur wird. Das Künstlerduo arbeitet meistens performativ und multimedial. «Bittelangsam verhandelt Klang und Raum, Ästhetik und Kultur», schreibt das Künstlerduo über sich selbst. Aktuell halten sich Züllig und Schätzle in Vals auf, wo sie den «Brüggä-Stall» in einer Klanginstallation rezipieren. Vom 18. Dezember an kann die Installation ein halbes Jahr lang im historischen Stall besichtigt werden.

Auseinandersetzung mit dem Ort

Entsprechend sollen die Texte aus der Flaschenpost auf die eine oder andere Art in einer Installation verarbeitet werden. «Auf jeden Fall wollen wir auch das am Weiher machen», sagt Heiko Schätzle. «Wir wollen uns mit dem Ort verweben. Vielleicht werden die Texte an verschiedenen kleinen Stationen erlebbar.»

Andrea Züllig und Heiko Schätzle vom Zürcher Künstlerkollektiv Bittelangsam im Sommer 2021 am Stadtweier. Bild: Larissa Flammer

Die Auseinandersetzung mit dem Standort, über eine längere Zeit und in der Öffentlichkeit – das ist für das Künstlerduo etwas Besonderes. Entsprechend findet Züllig lobende Worte für das künstlerische Engagement der Stadt: «Oft kann man irgendwo etwas hinstellen, aber lange Zeit im öffentlichen Raum präsent zu sein, und dann auch noch auf einem geschützten Gewässer – das ist grossartig.»

Und Heiko Schätzle ergänzt: «Die Installation ist fix – aber stösst einen Prozess an, der nun läuft. Wer mit seinen Texten dazu beiträgt, wird Teil des Prozesses. Und wir machen uns davon abhängig, was in diesem Prozess entsteht. Das ist auch für uns sehr spannend.»

Vom Stadtweier in den Rheinfall?

Darüber, was mit der Skulptur im Weiher nach dem kommenden Sommer geschieht, haben sich Schätzle und Züllig noch keine Gedanken gemacht. Üblicherweise gehen die Skulpturen nach zwei Jahren zurück an die Künstlerinnen und Künstler. Das «h» im Stadtweier durfte nach Ablauf der zwei Jahre allerdings bleiben, da es «Wahrzeichen-Charakter» erhalten habe, heisst es auf der Website der Stadt.

«Wir würden uns natürlich freuen, wenn die Flaschenpost bleiben könnte», sagt Andrea Züllig. Gespräche mit der Stadt gab es diesbezüglich aber noch nicht. Das Kunstwerk sei für den Weiher entstanden, ohne Gedanken an einen anderen Ort. Aber vielleicht wird die Flaschenpost auf eine Reise geschickt, vom Wiler Weiher auf andere Schweizer Gewässer. «Die Flaschenpost im Rheinfall, das wäre etwas», sagt Züllig spontan und lacht.

Bis es so weit ist, hofft das Künstlerduo aber noch auf viele weitere Nachrichten, die es im Sommer verarbeiten kann.