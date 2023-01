Kunst «Im Wald des Vaters» oder die Suche nach Heimatgefühlen: Wiler Kunsthalle als inspirierende Kulisse einer Gedankenreise Eine herausfordernde Arbeit ist dem Kunstschaffenden Andy Storchenegger mit der Installation «Im Wald des Vaters» gelungen, die aktuell in der Kunsthalle Wil das Thema Heimat hinterfragt. Am Samstag war Vernissage.

Archaisch-monumentale Kerzen, Waldfilme und Installationen mit einem Vergangenheitsbezug zum Künstler konfrontierten die Besuchenden mit der Frage, was Heimat ist und sein könnte. Bild: Christof Lampart

An der sehr gut besuchten Vernissage am Samstagnachmittag stellte der in Jonschwil geborene, heute aber in Winterthur und St. Gallen wirkende Andy Storchenegger mit «Im Wald des Vaters» eine Objekt- und Videoinstallation in der Kunsthalle Wil vor, die auf den ersten Blick irritierend und verstörend ist, auf den zweiten jedoch vor allem zum Nachdenken anregt. «Schön» im eigentlichen Sinne, ist nichts, «spannend» jedoch das gedankliche Konzept, das hinter der Arbeit steckt.

Innehalten bei der Kerze

Zuerst begegnet, wer die Kunsthalle Wil betritt, einer grossen, blauen, archaisch anmutenden Kerze, die mehr an einen Marterpfahl oder einen Naturgötzen, denn an eine heimelige Lichtquelle erinnert. Storchenegger arbeitet seit seinen letzten Ausstellungen mit künstlerischen «Stoppschildern» wie diesen. Sie lassen die Eintretenden wie automatisch innehalten, ankommen. Dahinter weitet sich dann der Blick, trifft auf die Rückwand des Raumes, wo der sechsminütige Film «Im Wald des Vaters» gezeigt wird, in welchem, verfremdet, mit Drohnenaufnahmen und im Zeitraffer gefilmten Sequenzen, das Werden und Vergehen im Walde gezeigt und thematisiert wird.

Ist «Heimat» vielleicht doch nicht gut?

Die Konsequenz daraus ist, dass das Vertraute fremd, das Fremde vertraut wird, je länger man hinschaut. Man findet eine Heimat, wo man es zuletzt vermutet hätte und wird abgestossen von dem, was eigentlich der Inbegriff eines «Hier-bin-ich-zu-Hause-und möchte-ich-auch-bleiben»-Gefühls sein sollte.

Der gebürtige Jonschwiler, Andy Storchenegger. Bild: Christof Lampart

Ist der Wald nun eine heitere Wellness-Oase für Geist und Körper oder eher ein gleichmachendes, düsteres Naturgefängnis, in dem das Individuum den «Wald vor lauter Bäumen» nicht mehr wahrzunehmen vermag? Wo zuerst Idylle vorherrscht, wächst kontinuierlich das Unbehagen. Drohnen-Filmaufnahmen erlauben es dem Betrachter jedoch Distanz zu gewinnen zu einem Werk, das, je länger man es betrachtet, mehr Fragen aufwirft als beantwortet.

Zum Beispiel jene, ob hier vielleicht ein Künstler das Fremdsein im eigenen Lande, im Dorf, in dem er aufgewachsen ist, anspricht? Immerhin hat Andy Storchenegger in der Fremde – er verbrachte Jahre in Südafrika und Südamerika – zu seinen künstlerischen Wurzeln gefunden. Und schon bekommt der eigentliche eher positive Titel der Ausstellung eine ganz andere Färbung.

Hinter die eigene Fassade blicken

Für die Annahme spricht einiges. Denn verteilt im Unter- und Obergeschoss sowie entlang der Treppe finden sich auf kleinen- bis mittelgrossen Bildschirmen Videos, die Andy Storchenegger in Afrika und anderswo mit maskentragenden und somit verfremdeten Freunden gefilmt hat. Sie tanzen und bewegen sich mal archaisch, mal ritualhaft in der Natur, und fordern die Betrachtenden durch ihr Versteckspiel hinter der Maske auf, selbst hinter die eigene Fassade zu blicken. So wie es Andy Storchenegger bereits im Untergeschoss mit sich selbst gemacht hat. Die Ausstellung in der Kunsthalle Wil hat noch bis zum 12. März 2023 geöffnet.