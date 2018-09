Kunst aus Metallverpackungen Kürzlich fand der 21. nationale Wettbewerb für Recyclingkunst aus Metallverpackungen statt. An der Preisverleihung am 15. September gingen unter anderem vier Gruppen aus der Region Wil-Flawil als Sieger hervor. Miranda Diggelmann

Diese Gruppe von Fünftklässlern aus dem Tonhalle Schulhaus in Wil überzeugte mit ihrem Projekt «The Saloon». (Bild: PD)

Gebrauchte Metallverpackungen wie Getränkedosen, Senftuben, Tierfutterschalen und Kaffeekapseln aus Aluminium sowie Konservendosen und weitere Verpackungen aus Stahlblech sind ideal fürs Recycling. Dazu eignen sie sich auch hervorragend zum Kreieren von Kunstwerken. Dies zeigte sich am 21. nationalen Wettbewerb für Recyclingkunst aus Metallverpackungen, der kürzlich stattfand. Der Kreativwettbewerb wurde von den beiden Recyclingorganisationen Igora und Ferro Recycling ins Leben gerufen.

Wie der Veranstalter mitteilt, sind insgesamt 167 Kunstwerke zum Thema «Wilder Westen» eingegangen. An der Preisverleihung, die am 15. September in Knies Kinderzoo stattfand, gingen schliesslich 34 Projekte als Sieger hervor. 28 Kunstwerke wurden von Kindern und Jugendlichen kreiert, fünf Preise wurden an erwachsene Hobbykünstler verliehen und ein 34. Kunstprojekt wurde mit einem Sonderpreis der Nespresso SA geehrt. In der Jury sassen unter anderem Zirkusdirektor Franco Knie und Markus Tavernier, Geschäftsführer der Igora-Genossenschaft und von Ferro Recycling.

Vier Preise gehen an Wil, Flawil und Braunau

Unter den Siegern finden sich auch vier Ostschweizer Gruppen. Aus Wil gewinnen die Primarschule Klosterweg, mit der Kleinkasse 6. Stufe der Lehrerin Barbara Scheiwiller und dem Kunstwerk «Lucky Luke + Daltons», sowie die Primarschule Tonhalle mit der 5. Klasse Gruppe Blau der Lehrperson Katja Böni mit dem Kunstwerk «The Saloon». Auch nach Braunau geht ein Preis, und zwar an die Primarschule der 5. Klasse mit der Lehrperson Erika Friedli und dem Kunstwerk «Geier überwacht Arizona». Aus der Flawiler Egg gewinnen Malin Büsser und Aaron Peter mit ihrem Recyclingprojekt «Starker Bär und kleiner Regenbogen». Als Belohnung erhielten die vier Gruppen je ein Sparschwein gefüllt mit 350 Franken. Insgesamt ging eine Preissumme – in bar oder in Gold – von rund 11500 Franken an die Künstler. Zusätzlich spendeten die Organisatoren pro eingegangenes Kunstwerk 70 Franken an Pro Infirmis, insgesamt also 11690 Franken. So wurden die Wettbewerbsteilnehmer automatisch zu Spendern von Pro Infirmis und haben sich nicht nur kreativ, sondern auch sozial engagiert.

Inspiration aus dem Süden

Wie die Veranstalter weiter mitteilen, erhielten sie die Inspiration zum Kreativwettbewerb von Strassenkünstlern aus Südamerika und Südafrika, die in ihrem Alltag aus gebrauchten Verpackungen Geschirr, Möbel und Mützen herstellen. Vor mehr als 20 Jahren hat sich die Genossenschaft für Aluminium-Recycling deshalb dazu entschieden, auch in der Schweiz kreative Betätigung und gestalterisches Talent zu fördern und hat einen Wettbewerb lanciert.