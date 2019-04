Kulturpunkt im Umbruch: Der Flawiler Verein will sich neu strukturieren Anlass dafür geben Austritte aus dem Vorstand sowie die Professionalisierung des Konzertbetriebs. Bis zur Hauptversammlung an kommenden Wochenende will der Verein zudem mindestens 200 Mitglieder zählen Dinah Hauser

Der Kulturpunkt zeigt wenig Bekanntes aus aller Welt: (von links) Ananda Geissberger (Präsident ad interim), Rita Geissberger, Ralph Geissberger, Franz Fischli (Medienbeauftragter). (Archivbild: Ralph Ribi)





Seit siebeneinhalb Jahren bringt der Kulturpunkt Menschen in Flawil zusammen, die sich für kulturelle Diversität interessieren. Seit vergangenem Sommer steht der Verein aber grösseren Veränderungen gegenüber. Franz Fischli, Medienverantwortlicher des Kulturpunkts:

«Diese wurden unter anderem durch den überraschenden Hinschied des damaligen Präsidenten Roger Wallier ausgelöst.»

So übernahm Ananda Geissberger, der amtierende Vizepräsident, das Präsidium ad interim. Da sich die Organisation während der Betriebsjahre professionalisierte, will der Verein künftig die Aufgaben des Vorstands von jenen des Betriebsteams trennen. Es gehe auch darum, die Aufgaben auf mehr Schultern zu Verteilen.



Zudem haben die Vorstandsmitglieder Rita und Ralph Geissberger auf die kommende Hauptversammlung am Samstag, 27. April, ihren Rücktritt angekündigt. Beide wirkten seit der Gründung aktiv mit und übernahmen Aufgaben wie den Barbetrieb oder die Koordination der Helfer. Zur Wahl in den Vorstand wurden bereits zwei Personen gefunden. Diese werden an der Mitgliederversammlung offiziell vorgestellt.



Neue Mitglieder gesucht



Das Konzertlokal in Flawil wurde in den letzten Jahren neu gestaltet. (Bild: PD)

Der Verein strebt zudem an, bis zur Mitgliederversammlung am 27. April mindestens 200 Mitglieder zu zählen. Anfang Jahr wurde dafür eine Kleinkampagne lanciert. 2014 waren es rund drei Dutzend, jetzt sind es bereits über 160 Mitglieder. Ob die Zahl 200 bis zum Samstag erreicht wird? Jedenfalls steige die Mitgliederzahl kontinuierlich an. Auch beim Helferaufruf letzten Herbst hätten sich mehrere Personen gemeldet. Man sei sehr froh um zusätzliche Hände und Köpfe, so der Tenor des Kulturpunkt-Teams. Nach der Abklärung, welche Kompetenzen die neuen Helfer mitbringen, werden sie derzeit in ihre Ressorts eingearbeitet.



Im Zuge der Umstrukturierung war auch die Nutzung der Räume an konzertfreien Tagen zum Thema geworden. «Die Räume können nun gemietet werden – für einmalige oder regelmässig stattfindende Anlässe», sagt Fischli. So haben sich beispielsweise Organisatoren von Yoga-Morgen, Tanzabenden und Bewegungs- und Spieltheater im Kulturpunkt eingefunden.

«Die Nutzung unter der Woche stärkt zudem die Vielfalt unseres kulturellen Treffpunkts.»



Pro Jahr rund 100 Konzerte



Dem Team hinter Kulturpunkt ist bewusst, dass sie mit Weltmusik kein breites Publikum anlocken und setzen deshalb bei Konzerten auf Spezialitäten. «Ananda Geissberg ist in der Szene gut vernetzt und schafft es, solche Musiker nach Flawil zu holen», sagt Fischli.

«Wir wollen mit einem gut durchmischten Programm verschiedene Interessengruppen ansprechen.»

So entstehen pro Jahr rund 100 Konzerte und zusätzlich fast ebenso viele Anlässe mit kulturvermittelndem Hintergrund.



Fixe Punkte im Programm sind dieses Jahr das Kulturfest, weitere Ausgaben des Little Africa Festivals, die Beteiligung an der Lägelisnacht mit Feuershows und Verpflegungsständen und die Zusammenarbeit beim tibetischen Fest mit Musik, Tanz und Kulinarik.