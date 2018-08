Kulturcontainer ist am Wochenende auf Wiler Weierwiese zu Gast Ein mobiles Dorf mit Musik, Handwerk und Essen: Der Kulturcontainer reist zurzeit durch die Region, um den kulturellen Austausch zu fördern. Ab Freitag gastiert er auf der Weierwiese. Gianni Amstutz

In Wattwil waren sie bereits, am Wochenende kommen die Kulturcontainer nun nach Wil. (Bild: Ralph Ribi)

Ab Freitag wird auf der Weierwiese in Wil ein Containerdorf errichtet. Das Dorf beheimatet für das ganze Wochenende einen Bühnen-, einen Handwerks- und drei Gastronomiecontainer. So soll die kulturelle Vielfalt veranschaulicht werden. Das spezielle dabei ist, dass an den jeweiligen Tourneeorten keine lokalen Bands und Handwerker ihr Können zeigen, sondern solche aus anderen Regionen der Ostschweiz. Damit soll der kulturelle Austausch gefördert werden. Wiler Kulturschaffende sucht man am Anlass also vergeblich. Stattdessen treten beispielsweise die Blues-Rock-Band Velvet Two Stripes aus St. Gallen, die Showköche Pfefferbeere aus dem Appenzellerland oder der Graffitti-Künstler Ivandfrei aus St. Gallen auf der Weierwiese auf. Das Projekt Kulturcontainer wurde von der St. Galler Kantonalbank anlässlich ihres 150-Jahr-Jubiläums ins Leben gerufen und soll Musikern, Künstlern, Kunsthandwerkern, Akrobaten, Tänzern, Autoren und Schauspielern eine Plattform bieten. Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung (ausser Sturm) statt und ist für die Besucher kostenlos. (pd)

Hinweis

Genauere Informationen zum Programm sind unter www.sgkb.ch/150jahre/kulturcontainer zu finden.