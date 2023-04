Kultur «Wir wollen ein Vorbild sein»: Der Zirkus Knie gastiert in Wil – mit wenig Tieren, dafür mit umso mehr Technik Momentan läuft noch der Aufbau des Zirkus Knie auf der Allmend in Wil. Dass dann von Freitag bis Sonntag kaum Tiere, dafür eine Wassershow zu sehen sein werden, habe aber nichts mit Tierschutz zu tun, erklärt die Familie.

Das Zelt des Zirkus Knie wird in nur einem Tag aufgestellt. Bild: Fiorella Koch

«Hauruck» scheinen die Menschen mit leuchtenden Westen sich zuzurufen, während sich über ihnen ein Zeltdach von gigantischem Ausmass langsam erhebt. Überall wuselt es - Arbeitende, Maschinen, Schaulustige. Und doch funktioniert alles wie ein Uhrwerk: Am Ende dieses Montags ist der Zirkus Knie auf der Wiler Allmend fertig aufgestellt und eingerichtet. Rund 90 Arbeiterinnen und Arbeiter haben den Nationalzirkus mit Sack, Pack und 150 Wagen in die Stadt gebracht. Hier, auf der achten Station der Tournee 2023, wird er von Freitag bis Sonntagabend acht Vorstellungen geben, drei davon reserviert für die Raiffeisen-Bank.

Ivan Knie ist für die Dressur, Betreuung und Transport der Pferde mitverantwortlich. Bild: Fiorella Koch

Was auf dem Allmendareal auffällt: zwischen den Containern, Paletten und Kisten befinden sich kaum Tiere. «Wir haben noch 34 Pferde, 8 Ponys und 7 Kamele, welche allerdings nicht Teil der Show sind», so Ivan Knie, Tierlehrer und ältester Vertreter der achten Knie-Generation. «Viele denken, dass wir keine Tiere mehr haben, weil es wegen den Tierschutzgesetzen verboten wurde. Aber das ist nicht der Fall.»

Dass die Tiere aus dem Zirkus verschwinden, sei vielmehr ein Platzproblem. «Die Städte sind immer enger bebaut. Und wenn unsere Tiere nicht mehr genügend Raum haben, um sich wohlzufühlen, dann lassen wir sie lieber in den Stallungen in Rapperswil», so Knie weiter.

Wenn die Artisten und Artistinnen mit den Tieren proben, ist das öffentlich. «Wir haben nichts zu verstecken», so Knie. «Für uns ist Tierschutz sehr wichtig, wir sind selber Tierschützer.» Vor allem Frédéric Knie arbeite eng mit dem Schweizer Tierschutz zusammen. «Wir wollen ein Vorbild sein», so sein Enkel.

Die zutraulichen Kamele des Zirkus Knie können von Besuchenden gestreichelt und geritten werden. Bild: Fiorella Koch

Was dem Zirkus nun an Tieren fehlt, wird mit Technik kompensiert. Dieses Jahr ist ein Wasservorhang das Highlight: Die «Aquatic-Show» beinhaltet neben dem Vorhang auch Fontänen, eine fahrende Bühne und Lichteffekte. «Die Rückmeldungen zu unserem veränderten Programm sind sehr unterschiedlich. Die einen finden es schade, dass es kaum mehr Tiere hat, und die anderen finden es richtig», so Knie. Eine Konsequenz der steigenden Technisierung des Zirkus sind die Aufstellungszeiten. «Früher haben wir alles an einem Tag aufgestellt. Aber jetzt benötigen wir für die Einrichtung und Konfiguration der Technik eineinhalb Tage», so Knie.

Rund 90 Arbeiterinnen und Arbeiter stellen das Zelt, die Stallungen und Wohnwagen auf. Bild: Fiorella Koch

Trotz den längeren Auf- und Abbauzeiten wird der Zirkus bereits am Sonntagabend wieder weiterziehen. Dann verschwinden die Zelte, die Stallungen und die Wohnwagen vom Allmendareal in Richtung St.Gallen. Auf zur nächsten Show.