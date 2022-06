Kultur Rock’ n’ Roll zwischen Chorgesang und Froschgequake: Zuzwil stellt Ortskultur in Rahmen Kultur und Natur im Einklang: Während vier Stunden verwandelte sich das Zuzwiler Riet am Sonntag in einen Freiluft-Ausstellungsraum. Acht Vereine und Organisationen hatten der Vielfalt der Gemeinde einen Rahmen gegeben.

Zuzwil, Züberwangen und Weieren vor fünfzig und mehr Jahren: Das Patchworkbild aus alten Fotos und Dokumenten lieferte viel Gesprächsstoff. Bild: Andrea Häusler

Am Anfang war der Rahmen: 2,50 Meter breit, 1,25 Meter hoch, hölzern und leer – irgendwo im Zuzwiler Riet. Erst am Wochenende wurden die lange zuvor geborenen Ideen der Gestalterinnen und Gestalter umgesetzt. Vereine und Organisationen füllten die Lattenkonstrukte mit Inhalten, liessen sie zu Bildern werden. Oder sie sprengten die Rahmen, um zu zeigen, was Zuzwil an Kultur zu bieten hat. Wie der Unisono-Chor, der das Holzgerüst mit Vinylplatten und Musiktiteln zur Jukebox gestaltet hatte und scheinbar unermüdlich sang, was die Passanten hören mochten.

Singen bis die Kehlen brannten: Mitglieder des Unisono-Chors gaben jene Lieder zum Besten, welche die Passanten an der umrahmten Jukebox gewählt hatten. Bild: Andrea Häusler

Oder die Rockabilly-Band «The Hot Rod Gang», welche die Bannerwerbung für den Liveauftritt in der Festwirtschaft beim Landwirtschaftsbetrieb von Urban Weber in den Rahmen getackert hatte und das Publikum weniger visuell als akustisch begeisterte. Und dies weit über die kleine Festwirtschaft hinaus. Denn der Wind trug den Sound der 50er-Jahre über die Rietlandschaft, wo er schliesslich im Gezwitscher der Vögel und dem Quaken der Frösche unterging.

Die Landfrauen bereiteten den Spaziergängerinnen und Spaziergängern bei östlichen Rieteingang einen kreativ-herzlichen Empfang. Bild: Andrea Häusler

Flanieren, verweilen, geniessen, werweissen, sich austauschen: Trotz des Badiwetters begaben sich während der vier Projektstunden zahlreiche Einzelpersonen, Paare und Familien auf den rund zwei Kilometer langen «Rahmenweg». Einen besonderen Magneten bildete dabei das Patchwork-Bild mit den alten Fotografien aus den Dörfer der Gemeinde. Zu punkten vermochte aber auch das pflanzenumrankte Herz der Landfrauen, das sich so gut als Foto-Vordergrund eignete.

Auffallend: Am Gestaltungsprojekt der Zuzwiler Kulturkommission hatten sich Privatpersonen nur als Besucherinnen und Besucher beteiligt. Dafür mit sichtlichem Interesse. Der Rahmenweg ist Geschichte: Bereits um 16 Uhr präsentierte sich das Riet wieder als reines Naturschutzgebiet.