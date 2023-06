Kultur Podium im Wiler Turm befindet: In Wil mangelt es nicht an kulturellem Angebot, aber an Proberäumen In Wil läuft kulturell vieles, doch es gibt Verbesserungspotenzial. Zu dem Fazit kam ein Kulturpodium, zu welchem am Mittwochabend das Künstlerkollektiv Ohm41 in den «Turm» eingeladen hatte.

Am Mittwochabend fand im Turm zu Wil ein Kulturpodium des Künstlerkollektivs Ohm41 statt. Bild: Christof Lampart

Im «Turm» in Wil drehte sich ziemlich schnell alles ums Geld. Das war jedoch nicht auf die Kulturschaffenden wie Renato Müller, Leiter Lokremise und Ohm 41 oder Gare-de-Lion-Leiter Oliver Wiesendanger zurückzuführen, Vielmehr auf Moderator und Ohm41-Sprecher Markus Eugster, der wiederholt darauf hinwies, dass Wil in den letzten 20 Jahren für Kulturschaffende ein hartes Pflaster gewesen sei. Am Mittwochabend lud das Künstlerkollektiv Ohm41 zu einer Podiumsdiskussion ein.

Auch wenn sich heute einiges gebessert habe, so könnte man doch mehr tun. «Warum hat Wil für seine vielen Strassen Strassenarbeiter, aber für die verschiedenen Kultursparten keine Kulturarbeiter?», fragte Markus Eugster bewusst provokativ in die Runde.

40 Events in zwei Wochen

Es zeigte sich jedoch rasch, dass sich die Mehrheit der Kulturschaffenden in Wil gut aufgehoben fühlen und mit den Rahmenbedingungen im Grossen und Ganzen zufrieden sind. Benjamin Heutschi von Ohm41 betonte, dass in Wil kulturell viel geboten werde. «Die Stadt wird in diesem Sommer mit dem Rock am Weier, dem Stadt- und dem Gauklerfest zur Festhütte.»

Allein für die nächsten zwei Wochen habe er 40 Anlässe gezählt: «Da hat es für alle etwas», sagt Heutschi. Diese Meinung äusserte auch die städtische Kulturbeauftragte, Valentina De Pasquale: «In Wil stellen die Vereine und Institutionen vieles von sich auf die Beine.» Oliver Wiesendanger pflichtete dem bei: «Es ist lässig, wenn viele Leute mitmachen.»

Allerdings werde es für Institutionen wie den Gare de Lion je länger, je schwieriger, Leute zu finden, die sich freiwillig für ein bescheidenes Entgelt für eine kulturelle Sache engagierten. «Aber mit dem Problem haben nicht nur wir, sondern auch andere Vereine zu kämpfen», sagt Wiesendanger.

Von links: Valentina Di Pasquale, Meret Grob, Oliver Wiesendanger, Benjamin Heutschi, Renato Müller und Markus Eugster. Bild: Christof Lampart

«Wo sind die Migranten im Publikum?»

Was hingegen oft fehle, sei «Platz und Raum, damit Junge etwas unkompliziert ausprobieren können», befand Stadtparlamentarierin Meret Grob der Jungen Grünen. Ganz generell fehle es nicht an Ideen, sondern an Proberäumen und erschwinglichen Aufführungsstätten – darin war sich die Runde einig. Renato Müller stellte die Frage, warum es nicht möglich sein sollte – im Sinne einer der unbürokratischen städtischen Kulturförderung -, dass man Kunstschaffenden zeitweise leer stehenden Locations, wie die Bühne am Gleis oder der kleine Saal der Tonhalle, gratis oder günstig zur Verfügung stellte.

Und Valentina De Pasquale fragte, warum man an vielen Kulturevents immer nur die gleichen Leute antreffe. De Pasquale fragte: «Wo sind die Migranten im Publikum? Und was können wir tun, um diese auch fürs Kulturleben anzusprechen?»