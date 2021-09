Kultur Kunsthalle Wil: Wasser tropft von der Decke – doch es wird nicht nass Regelmässig wiederkehrende Naturphänomene sind es, welche die Zürcher Künstlerin Georgette Maag in ihrer Ausstellung «Gezeiten» in Videoprojektionen darstellt. Am Samstag ist sie eröffnet worden.

Die Künstlerin Georgette Maag und ihre Installation «Blütenstaub». Bild: Josef Bischof

Die Künstlerin, 1955 in Zürich geboren, ist in den Bereichen Zeichnung, Fotografie, Video-Installation und Performance tätig. Sie ist Absolventin der Schule für Ausdruck und Bewegung Zürich und hat an der Freien Kunstakademie in Basel studiert. Atelierstipendien haben ihr längere Aufenthalte in Paris, Genua, Barcelona, im Tessin und im Engadin ermöglicht. Ihre Werke sind in namhaften Sammlungen vertreten. In der Kunsthalle Wil zeigt sie erstmals einen Ausschnitt ihres Wirkens.

Die Ausstellung in der Kunsthalle ist in zwei unterschiedliche Themenbereiche gegliedert. Dabei werden die baulichen Voraussetzungen der Halle genutzt. Die Videoprojektionen im Erdgeschoss und im Aussenraum kreisen um das Element Wasser. Im Gegensatz dazu lässt sich im Obergeschoss die Atmosphäre eines trockenen Estrichs nachempfinden. An der Vernissage würdigte Sonja Rüegg, Kuratorin der Kunsthalle, die Künstlerin und die in Wil gezeigten Werke.

Fliessende Bewegungen eines Rinnsals

Die Videoprojektionen im Aussenraum und gleich neben der Eingangstüre sind mit «Blütenstaub» überschrieben. Der Blütenstaub macht die fliessende Bewegung des Rinnsals sichtbar. Das Wasser spült den Staub des Alltags mit und bahnt sich seinen Weg der Wand entlang, bis es in der Decke versickert.

Der Monitor am Boden, die nächste Videoinstallation, dient als Auffangbecken. Die Wassertropfen fallen in eine Lichtquelle. Das stetige Tropfen führt zu einem faszinierenden Licht- und Wasserspiel. «Sonnwende» nennt die Künstlerin diese Installation. «Tauchgang», die raumgreifende Videoprojektion im Erdgeschoss, führt den Betrachter unter Wasser. Wellengang und Lichtreflexionen ziehen ihn in die Tiefe. Die abgedunkelten Fenster verstärken die räumliche Wahrnehmung.

An der Wand im Aussenraum befindet sich die Videoinstallation «Pendel». Ein einfaches Pendel schwingt tonlos auf einem Monitor. Dieser hängt an einem Textilkabel und weist damit selber die Funktion eines Pendels auf.

Spinnweben im Gebälk

Das Obergeschoss der Kunsthalle ist nicht sehr geräumig. Die Holzbalkenkonstruktion hat sich aber für die Installation «Flugfäden» geradezu aufgedrängt. Videos aus vier Projektoren bringen Leben ins Giebelgebälk. Die Beamer sind so angeordnet, dass sich die Bilder überkreuzen, was den Betrachter einen rhythmischen Tanz von Spinnweben erleben lässt.

In der Installation «Kreislauf» ist die Künstlerin zu sehen. Bild: Josef Bischof

Auf den ersten Blick ist die zweite Installation im Obergeschoss ein umgestossener Tisch. Georgette Maag benutzt die Tischplatte als Projektionsfläche. Ihre Arbeit «Kreislauf» zeigt einen Blick durch ein Fenster. Dichtes Blattwerk bewegt sich im Wind. Schemenhaft wird eine Frau mit Kamera sichtbar. Es ist die Künstlerin selbst. Mehrere Ebenen überlagern sich. Durch Spiegelung vermischen sich Aussenraum und Innenraum. Die Arbeiten von Georgette Maag sind still und poetisch. Sie möchten zum nachdenklichen Betrachten und Verweilen einladen.