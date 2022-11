Kultur Kunst aus Flawil in Miami Beach: Jennifer Gehr an der Art Basel vertreten Neuer Höhepunkt in der künstlerischen Karriere der Flawiler Öl- und Acrylmalerin, Buchautorin und Kursleiterin Jennifer Gehr. Die Kunstgalerie Steiner aus Wien zeigt zwei ihrer Werke an der Art Basel Miami Beach.

Erotisch, aber nie billig – Jennifer Gehr liebt es, Frauen in Szene zu setzen. Das Bild ist eines der beiden Werke, die in Florida ausgestellt werden. Bild: PD

Als Jennifer Gehr vor fast genau drei Jahren als Finalistin eines internationalen Kunstwettbewerb im Salmagundi Art Club in New York ihr Ölbild «Das Geheimnis» ausstellen durfte, galt die Flawiler Künstlerin mit deutschen Wurzeln als Geheimtipp, als Newcomerin in der Kunstszene. Doch der Erfolg jenseits des Atlantiks, der sich auch in einem Preis manifestierte, erwies sich als Sprungbrett.

Zwischenzeitlich hat die 38-Jährige nicht nur ein Kreativ-Buch publiziert, sondern sich persönlich und damit auch künstlerisch weiterentwickelt. Verschiedene Ausstellungen in renommierten Galerien im In- und Ausland trugen dazu bei, dass ihr Name nicht wieder in Vergessenheit geriet.

Internationales Ereignis

Wenn sie nun neuerlich in die USA fliegt und in Florida Kostproben ihres Schaffens zeigt, lässt dies dennoch aufhorchen. Zumal das Umfeld von internationalem Renommee ist. Denn die Art Basel Miami Beach gehört zu den wichtigsten Kunstmessen in den Vereinigten Staaten. Der Ableger der Schweizer Kunstmesse wird heuer 20-jährig und feiert diesen Anlass mit der höchsten je erreichten Ausstellerzahl: 283 Galerien aus 38 Ländern sind angekündigt – davon 26 neue.

Zwischen dem 1. und 3. Dezember trifft sich hier die internationale Kunstwelt. Zahlreiche hochkarätige Ausstellungen finden um diese Zeit in und um die Art Basel statt. Eine davon ist die «Red Dot Miami», an der die 75 besten Galerien der Welt ihren Stand haben. Die Ausstellung hat den Fokus auf zeitgenössischer Kunst und dauert vom

30. November bis zum 5. Dezember. Zwei Bilder aus dem Atelier von Jennifer Gehr sind mit der Galerie Steiner aus Wien an dieser Ausstellung vertreten.

Schwarz-weiss, wie immer

Der vertiefte Kontakt zwischen der Künstlerin und der österreichischen Kunstgalerie besteht sei rund einem Jahr. Damals hatte Jennifer Gehr in Wien ausgestellt. Der Erfolg sei riesig gewesen, erinnert sie sich. Und obwohl die Ausstellungsdauer covidbedingt um zwei Wochen verkürzt worden sei, habe sie sehr gut verkauft. «Natürlich zögerte ich keine Sekunde, als mich der Galerist anfragte, ob er in Miami meine Bilder zeigen dürfe», sagt sie.

Auch dieses Porträt hat die Reise über den Atlantik bereits hinter sich. Bild: PD

Die Kunst aus Flawil dürfte bereits in Florida eingetroffen sein. «Ich hatte damit kaum etwas zu tun», sagt Jennifer Gehr. Sie habe die Bilder nach Wien geschickt. Alles Weitere sei von der Galerie veranlasst worden. Und was zeigen die Exponate? «Es sind Bilder, wie man sie von mir kennt», sagt sie. «Frauen, gemalt im sogenannten ‹Signature Style›, in schwarz-weiss und, wie immer, leicht sinnlich.»

Dass sie dieses Stils, den man auch als abstrakten Realismus bezeichnen kann, dereinst überdrüssig werden könnte, glaubt Jennifer Gehr nicht. «Ich habe hier meine Nische gefunden. Wobei auch Kunstrichtungen wie Foto- und Hyperrealismus reizvoll wären – wenn dafür Zeit vorhanden wäre.»

Mehr als nur Raumdekoration

Was ist, neben der künstlerischen Qualität und einem Stil, der den Zeitgeschmack trifft, das Erfolgsgeheimnis der Gehr'schen Bilder? Wirklich wissen tut dies die Künstlerin nicht. Schulterzuckend und mit einem Lächeln sagt sie: «Kunst muss authentisch wirken. Und sie darf nicht bloss Raumdekoration sein, sondern soll den Betrachter emotional erreichen, inspirieren und bestenfalls in seinem Lebensgefühl positiv beeinflussen.»

Jennifer Gehr sieht sich selber als zugängliche, offene Person, der es leicht fällt, mit Menschen zu kommunizieren und in Interaktion zu treten. Möglicherweise, mutmasst sie, spiegle sich diese Ausstrahlung ja auch ein Stück weit in ihren Bildern.