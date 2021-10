KULTUR Für ihre Rolle als «Carmen»: Wiler Opernsängerin in Deutschland ausgezeichnet Die Mezzosopranistin Patrizia Häusermann ist am Stadttheater Bremerhaven engagiert. Und das mit Erfolg. Sie wurde mit dem Herzlieb-Kohut-Preis bedacht.

Patrizia Häusermann ist in Wil aufgewachsen und Mezzosopranistin am Stadttheater Bremerhaven. Bild: Yvonne Bösel

Jedes Jahr wird am Stadttheater Bremerhaven eine Künstlerin oder ein Künstler für herausragende künstlerische Leistungen geehrt. Dafür wird der Herzlieb-Kohut-Preis verliehen. Dieses Jahr kam die Ehre Patrizia Häusermann zupass. Und zwar für ihre Rolle als «Carmen» in der Oper «La Tragédie de Carmen». Ihre sängerische Ausdrucksmöglichkeit und spielerische Wandlungsfähigkeit hat die Jury überzeigt. Dies vermeldet das Stadttheaters Bremerhaven. Die Gewinnerin sagt gegenüber dieser Zeitung:

«Für mich als Mezzosopranistin ist es ein Traum, Carmen zu singen. Sie ist vielfältig, freiheitsliebend und selbstbewusst.»

Der Herzlieb-Kohut-Preis wurde zu Ehren der Schauspielerin Herzlieb Kohut, die zum Schauspielensemble des Stadttheaters Bremerhaven gehörte, ins Leben gerufen. Für Patrizia Häusermann ist es eine schöne Bestätigung. Sie sagt: «Dem Publikum gefällt was ich mache.»

Patrizia Häusermann als «Carmen» in «La Tragédie de Carmen». Bild: Heiko Sandelmann

Die Tochter der ehemaligen Wiler GLP-Stadtparlamentarierin Erika Häusermann ist in der Äbtestadt aufgewachsen. Nach der Matura hat sie in Basel Gesang und Oper studiert. Vor zehn Jahren ist sie nach Deutschland gezogen, um in einem Theater in der Nähe von Dresden zu arbeiten. Seit 2017 ist sie nun am Stadttheater Bremerhaven engagiert. Dort hat sie mittlerweile in unterschiedlichsten Rollen ihre Spuren hinterlassen. Etwa als als Dienerin Suzuki in «Madama Butterfly» oder als titelgebende Hauptfigur in «María de Buenos Aires».