Kultur Die Bühne am Gleis verabschiedet sich in die Sommerpause Die Tanzkompanie Doxs war am Samstag mit dem Stück «Mitreden» zu Gast auf der Bühne am Gleis. Es war die letzte Vorstellung der Saison.

Das Publikum konnte mitreden, bei der Farbe der Bühne und beim Tempo des Tanzes. Bild: PD

Angefangen hat der Abend für das Wiler Publikum mit der Wahl zwischen einer schwarzen oder einer weissen Bühne, der Entscheidung welche Frisur eine Tänzerin tragen soll und der Möglichkeit, die Schnelligkeit einer getanzten Bewegung zu bestimmen. So legte das Publikum durch Heben der Hand fortlaufend die Geschehnisse auf der Bühne fest.

Die vier Frauen tanzten die Geburt der Venus, liessen den Boden zu Feuer werden und zeigten, wie es aussieht, wenn man auseinanderfällt oder sich erinnert. Die Entscheidungsmacht hatte dabei immer die Mehrheit im Publikum und bestimmt fragten sich einige, wie die Alternative wohl ausgesehen hätte.

So klang der Abend dann auch aus mit der Frage: «Was wäre gewesen, wenn nur Sie alleine hätten entscheiden dürfen?» Eine Frage, die sich wohl nicht nur auf das Tanzstück bezog.

Was wäre wenn – auch in der nächsten Saison

Mit diesem Abend verabschiedet sich die Bühne am Gleis in die Sommerpause. Der Vorstand des Vereins stellt bereits das Programm für die kommende Saison zusammen, welches im Verlauf des Sommers auf der Webseite einsehbar sein wird. Die Premiere am 29. Oktober werden Riklin und Schaub bestreiten mit ihrem Stück «Was wäre wenn – Ein Liederabend im Konjunktiv». (pd/sas)