Kultur Classic Openair Wil findet voraussichtlich 2025 wieder statt – bis dann sollen die Bauarbeiten beim Hof zu Wil weit fortgeschritten sein Die ersten Vorgespräche gibt es bereits, im Januar wird die Planung aufgenommen. 2025 soll es nach sechsjähriger Pause wieder ein Classic Openair in der Wiler Altstadt geben.

Das letzte Classic Openair im Jahr 2019 vor der Kulisse des Hofs zu Wil. Bild: Carola Nadler

Diesen Sommer reihen sich in der Stadt Wil Feste und Veranstaltungen fast im Wochentakt aneinander. Dazu kommen grössere Kulturveranstaltungen in der Region wie das Freiluftspiel in Mosnang, das die Bühne Thurtal mitproduziert hat.

Still geworden ist es hingegen in den vergangenen Jahren um das Classic Openair Wil. Eigentlich findet der Anlass in der Altstadt alle drei Jahre statt. Doch zuletzt wurden 2019 Ausschnitte aus Opern des italienischen Komponisten Giacomo Puccini auf dem Hofplatz aufgeführt. Corona und auch die Pläne für den Umbau des Hofs zu Wil haben den Vorbereitungen für die Durchführung im Jahr 2022 einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Florence Leonetti, OK-Präsidentin Classic Openair Wil. Bild: PD

Gestorben ist das Classic Openair Wil aber keineswegs. Wie OK-Präsidentin Florence Leonetti auf Anfrage sagt, soll es 2025 wieder stattfinden können. «Erste Vorgespräche werden bereits geführt, im Januar wird die Planung dann konkret vorangetrieben.»

Voraussichtlich übernimmt Hugo Bollschweiler die Leitung

Für das Classic Openair wird jeweils eine steile Tribüne auf dem Hofplatz aufgebaut. Die neue Freitreppe, die den Hof und den Hofplatz verbinden wird, muss im Sommer 2025 also fertig sein. Und optimalerweise sollte auch das Restaurant im Hof zu Wil dann wieder in Betrieb sein. Die bisherigen Pächter haben den Hof zu Wil im Vorfeld der Bauarbeiten verlassen. Wer das Restaurant übernehmen wird, ist noch offen. Laut Florence Leonetti sehe aber der Zeitplan sowohl für die Treppe als auch für die Gastronomie gut aus.

Nach der langen Pause seit 2019 müsse die Produktion ein Stück weit neu aufgegleist werden. «Ich sage immer, es ist wie ein Auto mit Standschäden», erklärt Leonetti. Die künstlerische Leitung übernehme dieses Mal mit grosser Wahrscheinlichkeit Hugo Bollschweiler. Er ist seit diesem Jahr Dirigent des Sinfonischen Orchesters Wil. «Hugo Bollschweiler wird massgeblich mitentscheiden, was das Classic Openair 2025 bieten wird», sagt die OK-Präsidentin.

Operette Sirnach und Classic Openair im gleichen Jahr

Traditionell wirken das Sinfonische Orchester, der Chor zu St.Niklaus und der Männnerchor Concordia, alle aus Wil, neben Solistinnen und Solisten beim Classic Openair mit. Diese drei Vereine bilden auch das Musiktheater Wil, das jeweils alternierend zum Classic Openair in der Tonhalle eine Produktion zur Aufführung bringt – als Nächstes von Januar bis März 2024 die Oper «Cavalleria Rusticana».

2025 wird auch die Operette Sirnach ihre nächste Saison haben. In Vorbereitung ist für Winter 2025 das Stück «Hello, Dolly!». «Dass die Operette Sirnach und das Classic Openair Wil im gleichen Jahr stattfinden, ist schon lange so», sagt Leonetti, die auch Produktionsleiterin bei der Operette ist. In Sirnach sei ein Musical geplant, beim Classic Openair voraussichtlich wieder eine Oper. Das gehe gut aneinander vorbei, zumal mehr als ein halbes Jahr zwischen den Terminen liege. «Es ist jeweils nur für mich ein stressiges Jahr», ergänzt Leonetti mit einem Lachen.