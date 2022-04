«Die Integration ist keine Einbahnstrasse»: Fünf Brückenbauerinnen sind in Wil für Flüchtlinge aus der Ukraine am Werk

Immer mehr Flüchtlinge kommen in der Stadt Wil an. Damit sie sich möglichst schnell zurechtfinden, reichen Unterkunft und Dolmetschen allein nicht aus. Mit Brückenbauerinnen will die Migrantenfachstelle Wil den Flüchtlingen helfen, selbstständig zu werden.