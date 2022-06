Kreisgericht Wil Vater der Lebensgefährtin spitalreif geschlagen: Deutscher wird des Landes verwiesen 19 Monate Gefängnis, dann die Ausweisung nach Deutschland. Das Kreisgericht Wil verurteilte einen 39-jährigen Chauffeur wegen schwerer Körperverletzung und weiterer Delikte. Mit ihrem Urteil folgten die Richter weitgehend den Anträgen der Anklage.

Der 39-jährige Deutsche mit Jahresaufenthaltsbewilligung B bestritt die Faustschläge gegen den Kopf des damals 63-jährigen Vaters seiner Partnerin nicht, aber die späteren Fusstritte gegen das wehrlose Opfer. Symbolbild: Hannes Thalmann

Richter sprechen Recht, familiäre Verhältnisse brauchen sie weder zu verstehen noch zu beurteilen. Gut so, zumal letzteres im Prozess vom Freitag schwierig gewesen wäre. Denn, obwohl der 39-jährige Angeklagte den Vater seiner Lebensgefährtin im Dezember 2019 spitalreif geprügelt und den Geschädigten ein Jahr später mit dem Tod bedroht hatte, zeigten sich Opfer und Täter vor der Verhandlung im lockeren Gespräch. Den Strafantrag hatte der 66-Jährige vorgängig schon zurückgezogen. Und auch dessen Tochter schien dem Ex-Freund rasch verziehen zu haben: Jedenfalls kam, drei Monate nach dem zweiten Vorfall, ein drittes gemeinsames Kind zur Welt.

Alles im grünen Bereich? Nicht für die Staatsanwaltschaft. Diese beantragte, den Angeklagten wegen schwerer Körperverletzung, Tätlichkeiten, Drohung und Führens eines Fahrzeugs trotz Entzug zu einer Freiheitsstrafe von 22 Monaten sowie einer Busse von 300 Franken zu verurteilen und ihn für acht Jahre des Landes zu verweisen. Zwei bedingte Vorstrafen aus dem Jahr 2018 sollten vollzogen werden.

Mit Fäusten und Füssen traktiert

Der folgenreiche Streit liegt zweieinhalb Jahre zurück. Der Beschuldigte war mit seiner Partnerin und den beiden Kindern zu Besuch bei deren Eltern. Er und auch sein Schwiegervater in spe becherten ordentlich. Als der 39-Jährige die Eltern später wiederholt im Schlafzimmer aufsuchte, um sich über die Tochter auszulassen, stand der Vater schliesslich auf. In der Küche eskalierte der Streit, in dessen Verlauf der Angeklagte dem damals 63-Jährigen mehrmals mit der Faust gegen den Kopf schlug, worauf dieser reaktionslos zu Boden ging. Daraufhin soll er den Verletzten mit den beschuhten Füssen gegen Kopf und Oberkörper getreten und seine Freundin, die dazwischenging, zu Boden gestossen haben.

Die Anklageschrift listet 24 Verletzungspositionen auf. Der ältere Mann musste zunächst auf die Intensivstation des Kantonsspitals überführt werden und sich nach dem Spitalaufenthalt mehr als anderthalb Monate in einer Rehabilitationsklinik erholen. Als Folge der Verletzungen blieb er bis zur Frühpensionierung arbeitsunfähig.

Fusstritte bestritten

Ein Jahr später tauchte der Beschuldigte – während eines Besuchs der Eltern – vor dem Wohnhaus der Ex-Partnerin. Auf dem Parkplatz kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Angeklagte seinem früheren Opfer mit dem Tod drohte.

Ob dieser Vorfälle war das Lenken eines Autos trotz Führerausweisentzug im August 2019 nur noch Beilage. Wobei dieser Vorwurf, wie auch die Fusstritte gegen den Vater seiner Ex-Freundin vier Monate danach, vom Beschuldigten bestritten wurde. Die Anklage glaubte ihm jedoch nicht, gewichtete die belastenden Aussagen seiner damaligen Lebensgefährtin in beiden Punkten stärker. Unter Alkoholeinfluss neige der Deutsche, der seit fünf Jahren in er Schweiz lebt, generell zu Aggressivität, zeige ein dominantes, rücksichtsloses und empathieloses Verhalten, sagte die Staatsanwältin. Ähnlich sei er früher schon gegen das Umfeld einer Partnerin in Deutschland aufgetreten, sagte sie.

Keine schwere Körperverletzung

Was sich im Dezember 2019 in der Küche abgespielt habe, sei nicht erstellt, sagte der Verteidiger. Insbesondere was die Fusstritte betreffe, gebe es Ungereimtheiten und Zweifel, die auch das Gutachten des Instituts für Rechtsmedizin nicht habe ausräumen können. Speziell betonte er, dass sich sein Mandant letztlich um den Verletzten gekümmert habe, sich nach den angeklagten Vorfällen wohl verhalten habe und ihm deshalb keine ungünstige Prognose zu stellen sei.

Er beantragte einen Freispruch vom Vorwurf der schweren Körperverletzung sowie einen Verzicht auf den Landesverweis und den Vollzug der Vorstrafen. Wegen der Tätlichkeiten und (nur) versuchter Drohung sei sein Mandant zu einer bedingten Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu 50 Franken sowie einer Busse von 300 Franken zu verurteilen.

Landesverweis für fünf Jahre

Für Freisprüche fehlte dem Gericht das Musikgehör. Die Tritte seien nachgewiesen, befanden die Richterinnen und Richter – nicht nur der glaubhaften Aussagen der Ex-Partnerin wegen, sondern auch aufgrund der ärztlich dokumentierten Verletzungen. Wobei der Tatbestand der schweren Körperverletzung auch ohne die Fusstritte erfüllt wäre. Die Drohung von 2020 sei vollendet gewesen und die bedingten Geldstrafen aus dem Jahr 2018 seien zu vollziehen. Der Beschuldigte muss für 19 Monate ins Gefängnis, wird für fünf Jahre des Landes verwiesen und hat die Verfahrens- und Anwaltskosten von knapp 47'000 Franken zu zahlen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.