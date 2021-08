Kreisgericht WIl Internetbetrug mit iPhone-Schnäppchen: 34-jähriger Schweizer zockt 75 Käufer ab und erwirtschaftet rund 38'000 Franken Gefälschte Arztzeugnisse, gefakte Rechnungen und 75 geprellte Schnäppchenjäger. Ein 34-jähriger Mann stand wegen mehrerer Betrugsdelikte vor dem Wiler Kreisgericht. Seine Tatmotive: Drogensucht, Geldprobleme und keine Lust auf Arbeit.

In 75 Fällen verkaufte der Bündner Handys übers Internet, lieferte die Ware jedoch trotz geleisteter Vorauszahlung nie. Symbolbild: Andrea Häusler

Der Onlinemarkt mit kostenlosen Kleinanzeigen boomt. Anibis, Tutti, aber auch diverse Marktplatzgruppen auf Facebook sowie die Auktionsplattform Ricardo locken die Schnäppchenjäger zu Millionen auf die Pirsch nach günstigen Angeboten. Mehrheitlich werden solche Geschäfte seriös abgewickelt. Doch es gibt sie, die Vereinzelten, für die der vermeintliche Deal des Lebens im persönlichen Frust oder eben vor dem Richter endet.

Verkauft, kassiert und nicht geliefert

Der heute 34-jährige Schweizer nutzte für sein betrügerisches Tun bevorzugt anibis.ch und tutti.ch. Dabei trat er mit verschiedenen Benutzernamen, mehreren E-Mail-Adressen und nicht weniger als acht Mobiltelefonnummern auf. Die Masche war stets dieselbe: Er bot auf besagten Internetplattformen Mobiltelefone, bevorzugt iPhones an, ohne diese zu besitzen und liefern zu wollen. Die Käufer überwiesen vorab den Gesamtpreis oder eine Anzahlung – jeweils zwischen 400 und 900 Franken – und warteten dann vergeblich auf die Post. Zwischen September 2017 und September 2019 zog er auf diese Art, in drei zeitlichen Phasen, 75 unbedarfte Käuferinnen und Käufer über den Tisch. Die Deliktsumme: knapp 38'000 Franken.

Gefälschte Arztzeugnisse

Ein unbeschriebenes Blatt war der Beschuldigte schon vorher nicht. Nicht allein aufgrund des Strafbefehls vom Frühjahr 2017 wegen Strassenverkehrs- und Betäubungsmitteldelikten. Weil er seinen Lebensunterhalt und insbesondere seine Sucht finanzieren musste, jedoch keine Lust auf Arbeit hatte, wie er an Schranken sagte, fälschte er – basierend auf einem erfundenen Unfall – Arbeitsunfähigkeitszeugnisse und erschlich sich für die Zeit vom 7. März 2016 bis 16. Mai 2016 SUVA-Taggelder im Betrag von knapp 8400 Franken, von denen inzwischen 6000 Franken zurückerstattet sind.

Gefakte Rechnungen

Im Sommer 2017, wenige Monate bevor er sein betrügerisches Handygeschäft lancierte, verschaffte sich H. als Geschäftsführer und alleiniger Gesellschafter eines Unternehmens in Wil ein widerrechtliches Einkommen, indem er 123 Rechnungen ausstellte, denen keine Leistungen zugrunde lagen. Diese trat er nachfolgend an eine Liechtensteiner Firma ab, mit der er einen Factoringvertrag abgeschlossen hatte. Im Irrtum über die Richtigkeit der Rechnungen finanzierte die Geschädigte die Rechnungen vor und zahlte H.'s Unternehmen gut 30'000 Franken aus. Die Firma ging übrigens Ende November 2017 Konkurs.

Hinzu kommen Verstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz wegen Handels und Konsums von Marihuana.

Unbedingte Haftstrafe

Der Beschuldigte bestritt die Tatvorwürfe nicht, räumte lediglich ein, beim Coup mit den gefakten Rechnungen nicht allein gehandelt zu haben und vom früheren Geschäftsinhaber unter Druck gesetzt worden zu sein. Im Gegenteil: Er gab sich reuig und geläutert. Mit der Geburt seiner Tochter hätten sich seine Prioritäten verschoben, sagte er. Er habe einen Job, lebe in einer Beziehung, sei dabei, sein Drogenproblem zu lösen und wolle sich an die Schuldensanierung machen.

Die Staatsanwaltschaft beantragte eine Verurteilung des Beschuldigten wegen mehrfachen gewerbsmässigen Betrugs, mehrfachen Betrugs, mehrfacher Urkundenfälschung sowie der Betäubungsmitteldelikte zu einer Freiheitsstrafe von 30 Monaten. 10 Monate sollte H. absitzen, 20 Monate sollten zur Bewährung ausgesetzt werden. Zur Busse von 900 Franken forderte der Staatsanwalt den Widerruf der bedingten Geldstrafe aus dem Jahr 2017 und damit eine Gesamtstrafe von 80 Tagessätzen zu 110 Franken.

Insbesondere den Nötigungsdruck im Zusammenhang mit den gefälschten Rechnungen, die er als schwerste Tat wertete, wollte er dem Beschuldigten nicht abnehmen. Hinzu kämen die Vorstrafen, das Delinquieren während der laufenden Strafuntersuchung, aber auch die fehlende Initiative zur tätigen Reue in Form von Rückzahlungen.

Freispruch vom Vorwurf der Urkundenfälschung

Die gefakten Arztzeugnisse und Rechnungen seien Vorbereitungen zu den Betrugshandlungen gewesen, argumentierte die Verteidigung und forderte einen Freispruch vom Vorwurf der Urkundenfälschung. Ebenfalls beantragte sie, von einer Busse und einer Geldstrafe abzusehen sowie auf den Widerrufe der Vorstrafe abzusehen. Sie beantragte eine bedingte Freiheitsstrafe von maximal 15 Monaten und hob die Straffreiheit ihres Mandanten in den vergangenen zwei Jahren, den Einfluss des Marihuanasucht auf sein Verhalten , die Geständnisbereitschaft und die Lohnpfändung, die wenig Spielraum für «tätige Reue» lasse, hervor.

Das Gericht folgte im Wesentlichen den Anträgen der Staatsanwaltschaft und verurteilte H. in den relevanten Punkten und sprach eine auf fünf Jahre bedingte Freiheitsstrafe von 23 Monaten aus – unter Anordnung einer Bewährungshilfe und mit der Auflage, sich in eine Sucht- und Schuldenberatung zu begeben. Die bedingte Geldstrafe von 2017 wird zwar nicht widerrufen, jedoch die Probezeit um zwei Jahre verlängert. Ferner sprach das Gericht eine Busse von 700 Franken aus. Dies alles in der Hoffnung, dass H. diese letzte Chance packt, um sein Leben in Ordnung zu bringen, wie der vorsitzende Richter sagte.

Die Geschädigten

Ob,und wenn ja, wann, die geprellten Handykäufer ihr Geld wiederbekommen, bleibt angesichts des Schuldenbergs des Verurteilten unklar. Obwohl er die Forderungen der Geschädigten – abgesehen von den eingereichten Umtriebsentschädigungen – anerkannt und sein Bemühen um Erstattung versichert hatte. Denn nebst den Forderungen des Factoring-Unternehmens und der Suva, die auf den Zivilrechtsweg verwiesen wurden, werden H. Verfahrenskosten von knapp 25'700 Franken belastet.