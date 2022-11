Kreisgericht Wil In der Not mit dem Dealen angefangen: 35-Jähriger zu bedingter Freiheitsstrafe verurteilt Er verkaufte Kokain an einen verdeckten Ermittler und brachte einen Mann in die Schweiz, der hier nicht sein dürfte. Trotzdem blieb dem Beschuldigten ein Landesverweis erspart. Das Kreisgericht Wil erkannte einen Härtefall.

Im Herbst 2020 verkaufte der Beschuldigte an einer Tankstelle in Niederuzwil Kokain. Symbolbild: Raphael Rohner

Dass der Vater von zwei Kindern bis anhin kein leichtes Leben gehabt haben dürfte, wurde bereits bei der ersten Antwort klar, die der 35-Jährige am Montag dem Richter am Kreisgericht Wil in Flawil gab. Bei jedem Wort war zu spüren, dass der Mann, der zudem stottert, damit kämpfte, es auszusprechen.

Die Sprachbehinderung könnte ein Grund dafür gewesen sein, dass er nun vor Gericht stand. Denn es war offensichtlich, dass jemand, der unter einer so starken kommunikativen Beeinträchtigung leidet, sich im Umgang mit anderen argumentativ eher schwer durchsetzen kann. Dies berücksichtigte auch der Richter. Er erklärte, dass er sich beim Aktenstudium gewundert habe, dass der Mann nach über 14 Jahren in der Schweiz nicht besser Deutsch spreche. Der Richter sagte:

«Ich habe heute mitbekommen, dass es für jemanden, der eine gewisse Beeinträchtigung hat, schwieriger ist, sich im Alltag zurechtzufinden.»

Kokain an Ermittler verkauft

Zum Zeitpunkt seiner Delikte befand sich der Beschuldigte in einer Krise. Auslöser waren eine Krankheit des in Nordmazedonien lebenden Vaters und psychische Probleme der eigenen Ehefrau. Der Mann war für alle da. Mit dieser Situation war er aufgrund der schwindenden Finanzen und der sprachlichen Barriere bald überfordert.

Als ihm jemand anbot, Kokain zu verkaufen, um seiner Misere Herr zu werden, willigte er ein. Der Beschuldigte räumte ein, von November bis Mitte Dezember 2020 an einer Tankstelle in Niederuzwil 143 Gramm Kokaingemisch im Wert von 10’100 Franken verkauft zu haben. Dies abzustreiten, wäre auch sinnlos gewesen, denn der Kunde war gar kein Kunde, sondern ein Polizist.

Das Kokain bezog der Beschuldigte von zwei Albanern, von denen sich einer nicht in der Schweiz hätte aufhalten dürfen. Mehr noch: Der Beschuldigte fuhr Mitte November 2020 nach Österreich, um den mit einer Einreisesperre belegten Mann in die Schweiz zu fahren.

Im November 2020 arbeitete der Mann auf einer Gossauer Baustelle. Das Gehalt liess er sich auszahlen, deklarierte die Erwerbstätigkeit jedoch nicht gegenüber dem RAV, obwohl er seit dem Januar 2020 Arbeitslosengelder bezog. Er habe das tun wollen, beteuerte er, sei jedoch überfordert gewesen, sodass die Deklaration nicht zu Stande kam, bevor die Handschellen klickten.

Kein Landesverweis wegen Härtefallannahme

Beim Strafmass waren sich Anklage und Verteidigung weitestgehend einig. Während Erstere eine Freiheitsstrafe von 24 Monaten forderte, bedingt auf zwei Jahre Probe, forderte der Verteidiger 18 Monate bei gleicher Probezeit.

Auch der Richter sah wenig Spielraum, da der qualifizierte Handel mit Betäubungsmitteln, der mehrfache Konsum von Betäubungsmitteln, die Förderung der rechtswidrigen Einreise oder des rechtswidrigen Aufenthalts und das Vergehen gegen das Arbeitslosenversicherungsgesetz nachgewiesen waren. Er verurteilte den Mann zu 24 Monaten Freiheitsstrafe, bedingt auf zwei Jahre Probe.

Dass ihm der Landesverweis erspart blieb – die Anklage forderte sieben Jahre –, hatte damit zu tun, dass das Gericht einen Härtefall erkannte. Der Beschuldigte habe eine in der Schweiz verwurzelte Familie, eine feste Arbeit und seinen Lebensmittelpunkt hier. Zudem habe die Untersuchungshaft von 121 Tagen dazu beigetragen, dass der Mann wieder in die Spur gefunden habe.

Zusätzlich wurde der Mann zu 20 Tagessätzen à 50 Franken, bedingt auf zwei Jahre Probezeit, verurteilt. Auch muss er dem Kanton St.Gallen eine Ersatzforderung von 1700 Franken und eine Busse von 100 Franken wegen Drogenkonsums bezahlen. Auch die Verfahrens- und Prozesskosten, die sich über 47’300 Franken belaufen, muss der Beschuldigte bezahlen.