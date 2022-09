Kreisgericht Wil Gutachten nicht schlüssig: Kreisgericht vertagt Entscheid in Vergewaltigungsprozess Soll ein 36-jähriger Schweizer, der mehrfach seine Ehefrau vergewaltigte, verwahrt werden? Das Kreisgericht Wil entschied nicht, verlangte stattdessen ein zweites forensisch-psychiatrisches Gutachten.

Der Strassenarbeiter hatte seine Frau wiederholt sexuell genötigt und vergewaltigt. Jetzt stellt sich die Frage: Ist der Mann therapierbar? Symbolbild: PD

An der Hauptverhandlung, die am 24. August in Flawil am Kreisgericht Wil stattfand, forderte die Anklage für den 36-jährigen Strassenbauer wegen mehrfacher sexueller Nötigung, mehrfacher Vergewaltigung und mehrfacher Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes die Höchststrafe: Verwahrung.

Therapierfähig oder nicht?

An der Verhandlung wurde auch der Gutachter, welcher das forensisch-psychiatrische Gutachten über den Mann erstellt hatte, ausführlich vom Gericht und vom Verteidiger des Beschuldigten befragt. Dabei ging es vor allem um die Frage, ob der Beschuldigte therapiert werden kann – was eine Verwahrung ausschlösse. Der sachverständige Gutachter machte damals deutlich, dass er nicht an eine Therapierfähigkeit des Mannes glaube, diese aber nicht gänzlich verneine.

Gutachten «nicht schlüssig und unlogisch»

Das Kreisgericht Wil kam nun in seinen Erwägungen zum Schluss, dass die Feststellungen des Gutachters «in einem gewissen Widerspruch zu den eigenen Ausführungen» stünden. Der Gutachter bezeichnete den Beschuldigten einerseits als «nicht therapiefähig», erachtete jedoch gleichzeitig das von der früheren Therapeutin des Beschuldigten gewählte Behandlungsvorgehen als ungenügend und den seinerzeitigen Therapieabschluss als verfrüht.

«Diese gutachterliche Einschätzung erscheint nicht schlüssig und unlogisch», urteilt das Gericht und begründet dies wie folgt: «Ist der Beschuldigte nicht therapiefähig, so erübrigt sich eine Bemängelung der Therapiemethode oder des Zeitpunkts des Therapieabbruchs.» Auch nach der Anhörung des Gutachtes bestünden «Zweifel», ob der Beschuldigte tatsächlich als «nicht therapiefähig» und damit als nicht behandlungs- bzw. massnahmefähig anzusehen sei.

Strafverfahren noch nicht spruchreif

Da Zweifel an der Richtigkeit des Gutachtens bestünden, sei das gegen den Beschuldigten geführte Strafverfahren «noch nicht spruchreif». Vielmehr sei durch einen Sachverständigen ein weiteres forensisch-psychiatrisches Zweitgutachten einzuholen, welches sich zur Frage der Behandlungs- und Massnahmefähigkeit des Beschuldigten äussert. Die Kosten- und Entschädigungen bleiben bei der Hauptsache. Der verfahrensleitende Entscheid ist nicht anfechtbar.