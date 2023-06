Kreisgericht Wil Gefängnis und Therapie: Zweiter forensischer Gutachter bewahrt Vergewaltiger vor der Verwahrung Der Mann ist gerade einmal 37 Jahre alt. Davon hat er bereits über zehn Jahre im Gefängnis verbracht. Jetzt stand der Strassenbauer aus der Region Wil erneut vor Gericht. Wegen Vergewaltigung seiner Ehefrau drohte ihm nebst einer weiteren Haftstrafe die Verwahrung.

Der vorbestrafte 37-Jährige hatte seine Noch-Ehefrau vergewaltigt und genötigt. Verwahrt wird er nicht, muss aber in stationäre Therapie. Symbolbild: Adl21

Eigentlich hätte der 37-Jährige bereits im vergangenen August verurteilt werden sollen. Damals hatte er zugegeben, seine Noch-Ehefrau im Sommer 2021 zweimal vergewaltigt zu haben, sich aber gegen den Vorwurf der sexuellen Nötigung gewehrt. Das Kreisgericht Wil entschied jedoch nicht. Aufgrund von Widersprüchlichkeiten im forensisch-psychiatrischen Gutachten wurde eine zweite Beurteilung verlangt.

Nun sah sich der Beschuldigte in gleicher Sache erneut vor den Schranken des Gerichts: Gepflegt gekleidet, in Fussfesseln und mit zwei Polizeibeamten an der Seite. Seit Ende September 2021 sitzt er in der Zürcher Strafanstalt Pöschwies im vorzeitigen Vollzug.

Schlüsselfrage Therapiefähigkeit

Sechs Jahre Freiheitsentzug und den Widerruf einer bedingten Vorstrafe von zehn Monaten hatte die Staatsanwaltschaft vor knapp einem Jahr gefordert. Das tat sie auch jetzt. Der Antrag auf Verwahrung hingegen war vom Tisch. Alternativ plädierte sie für die Anordnung einer «stationären Massnahme». Dies aufgrund des zweiten forensisch-psychiatrischen Gutachtens.

Um dieses und die Art der strafrechtlichen Sanktion ging es in der Verhandlung vom Montag in erster Linie. Die entscheidende Frage war: Ist der Mann wirklich therapieunfähig? Das zweifelsfreie Ja, das für eine Verwahrung zwingend wäre, liefert auch das zweite Gutachten nicht.

Dieses geht ebenfalls von einer pathologischen narzisstischen Persönlichkeitsproblematik aus. Paranoide und dissoziale Züge vermochte der Zweitgutachter jedoch nicht zu erkennen. Auch eine verminderte Steuerungsfähigkeit schloss er aus. Dem Beschuldigten falle das selbstkritische Anerkennen seiner Defizite und des Hilfebedarfs schwer, sagte er. Eine therapeutische Unerreichbarkeit lasse sich aber nicht ableiten.

Defizite nur in engen Beziehungen

Der Beschuldigte verfolgt das Referat des Psychiaters reglos. Es ist das dritte Mal, dass er im Gerichtssaal sitzt. Schon 2008 hatte er sich vor Kreisgericht verantworten müssen: wegen versuchter vorsätzlicher Tötung, schwerer Körperverletzung zulasten der Mutter seiner damaligen Freundin sowie Entführung, Vergewaltigung und Nötigung seiner Partnerin. Das hatte ihn neun Jahre ins Gefängnis gebracht.

Obwohl der Gutachter die Erfolgschancen einer ambulanten und stationären Therapie ähnlich bewertet, beantragte die Staatsanwaltschaft, die Freiheitsstrafe von sechs Jahren zugunsten einer stationären Massnahme aufzuschieben. Die Therapiefähigkeit sei erst zu verifizieren, sagte die Staatsanwältin. Und eine ambulante Massnahme wäre - im Fall eines Scheiterns - nicht ohne prozessuale Umwege in eine Verwahrung zu überführen.

Kontaktverbot mit Ehefrau

Die Verteidigung hielt ebenfalls an den Strafanträgen vom Vorjahr fest: Die Haftstrafe sollte vier Jahre nicht überschreiten, auf den Widerruf der Vorstrafe verzichtet sowie eine ambulante therapeutische Begleitung angeordnet werden.

Das Gericht entschied weitgehend im Sinne der Anklage. Die Gesamtstrafe reduzierte es auf fünf Jahre, widerrief aber die Vorstrafe und schob den Vollzug der Freiheitsstrafe zugunsten einer stationären Massnahme auf. Bei allen Unsicherheiten in der Prognose sei dies in der Risikoabwägung eine vertretbare Variante, sagte der vorsitzende Richter.

Wann der Beschuldigte tatsächlich in Freiheit entlassen wird, ist somit von den Therapiefortschritten abhängig und letztlich unklar. Dessen oberstes Ziel bleibt gleichwohl ein Neubeginn. Er wisse um seine «riesigen Baustellen» in Bezug auf die Empathiefähigkeit in konfliktbehafteten engen Beziehungen, sagt er. Zur Therapie sei er motiviert: «Ich möchte meiner kleinen Tochter ein Vater sein.» Und er will auch seine Ehefrau unterstützen. Diese wird er allerdings länger nicht sehen. Denn das Gericht ordnete auf deren Antrag ein Kontaktverbot für fünf Jahre an.