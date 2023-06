Kreisgericht Wil «Es tut mir von Herzen leid»: Verursacherin des tödlichen Unfalls in Uzwil zeigt sich vor Gericht geständig und reuig Gefängnis oder bedingter Strafvollzug? Ob die heute 21-jährige Frau, die am Karfreitag 2022 den Unfall mit drei Todesopfern und einer Schwerverletzten in Niederuzwil verursacht hat, ihre Strafe absitzen muss, ist noch unklar. Nach dem Prozess vom Vormittag wird das Kreisgericht Wil das Urteil am späten Nachmittag eröffnen.

Beim Unfall beim Parkplatz Töbeli vom Karfreitag 2022 verloren drei junge Männern aus der Region ihr Leben. Bild: Andrea Häusler/17. 2022

Das Interesse am Prozess vor dem Kreisgericht Wil ist gross, was auch die Verlegung der Verhandlung vom Flawiler Gerichts- und den Lindensaal begründet. Wenig erstaunlich, hatte der Unfall von Karfreitagnacht beim Töbeliparkplatz, bei dem drei junge Männer starben, eine 16-Jährige schwerst verletzt und die Lenkerin schwer verletzt wurden, weit über Uzwil hinaus Fassungslosigkeit ausgelöst.

Später wird klar: Unter den Anwesenden befinden sich mehrere Polizeibeamte und Feuerwehrangehörige, die als Ersthelfende vor Ort gewesen waren. Auch die Mutter und Schwester der Beschuldigten sitzen im Publikum, hingegen keine Angehörige der Opfer.

«Ich fahre gern etwas schneller»

Die heute 21-jährige Unfallfahrerin sitzt in Jeans, Sneakers und einer pastellgrünen Jacke vor dem dreiköpfigen Richtergremium – mit gesenktem Blick und einem zerknüllten Taschentuch in der Hand. An die Kollision kann sie sich nicht erinnern, auch nicht an die Fahrt mit 160 km/h über die Uzwiler Bahnhofstrasse in Richtung Niederuzwil.

Mit erstickter Stimme und von leisem Schluchzen unterbrochen sagt sie:

«Ich kann bis heute nicht nachvollziehen, dass ich so schnell fuhr.»

Sie weiss jedoch noch, dass sie die «Jungs» zum Anschnallen ermahnt hatte: «Wegen des Gepiepses.» Ob das Piepsignal ausgetrickst wurde, bleibt unklar. Nachgewiesen ist hingegen, dass die jungen Männer auf dem Rücksitz keine Gurten getragen hatten.

Sie fahre schon gern «etwas» schneller als erlaubt, sagt die Beschuldigte an Schranken. 5 oder 10 km/h vielleicht. Die Staatsanwältin, die eine Verurteilung zu vier Jahren Gefängnis und einer bedingten Geldstrafe von 2100 Franken forderte, kontert mit Aussagen von Zeugen, die ihren Fahrstil angeblich kennen. Sie fahre wie die Sau, wie ein Psycho – ausserorts auch mal 160 km/h statt 80 km/h. Dennoch: Die 21-Jährige blieb vorstrafenfrei.

Mehrere Spritzfahrten

Auch ihren Führerschein musste sie bisher nie abgeben. Allerdings besass sie diesen zum Unfallzeitpunkt auch erst gut ein Jahr. Das bedeutet: Nulltoleranz bezüglich Alkohol. 1,03 Promille betrug der Blutalkoholwert aber beim Unfall.

In der Befragung wird klar: Dem traurigen Ende der nächtlichen Fahrt gingen Tage des Feierns voraus. Die Beschuldigte war bereits am Mittwoch in Uzwil. Es wurde gechillt, Alkohol getrunken, Cannabis konsumiert, der Geburtstag eines Kollegen gefeiert und hin und wieder eine Spritzfahrt mit unterschiedlichen Lenkern unternommen.

Bereits am Vor- und Nachmittag des Karfreitags sei man herumgefahren, habe dabei Musik gehört, einfach Spass gehabt, sagt die Angeklagte. Und sie räumt ein: «Dass die Jungs in meinem Auto mitfahren wollten, fand ich schon cool und ich wollte zeigen, dass auch eine Frau fahren kann.»

Fatale Gruppendynamik

Dauerpartystimmung und Gruppendynamik – damit argumentiert auch die Verteidigerin. Sie anerkennt den Sachverhalt weitgehend, sieht das Fahrverhalten jedoch nicht als «Raserdelikt» im Rechtssinn. Entsprechend beantragt sie einen Freispruch vom Vorwurf der groben qualifizierten Verletzung der Verkehrsregeln.

Wegen mehrfacher fahrlässiger Tötung und mehrfacher schwerer Körperverletzung fordert sie eine Freiheitsstrafe von maximal 15 Monaten, bedingt auf zwei Jahre sowie eine bedingte Geldstrafe von insgesamt 6000 Franken.

Zwar habe sich die Beschuldigte betrunken ans Steuer gesetzt und die möglichen Folgen ihres Handels ausgeblendet, doch sei sie von den andern nicht davon abgehalten worden – im Gegenteil. Am Entscheid zur Spritzfahrt seien alle beteiligt gewesen und müssten sich auch eine Mitschuld anrechnen lassen.

Ebenso rückt die Verteidigung die persönliche Betroffenheit der jungen Frau in den Fokus. Nicht nur, dass sie selber schwer verletzt worden war, unfallbedingt ihre Stelle als Fachangestellte Gesundheit aufgeben und eine Zweitausbildung angehen musste. Sie habe ihre Kollegen verloren, ihren Freund, von dem sie schwanger war. Und, sie werde über Jahre mit den finanziellen Folgen des Unglücks konfrontiert sein: mit den Untersuchungs- und Verfahrenskosten, aber auch mit den Schadenersatz- und Genugtuungsforderungen der Opferfamilien.

In einem emotionalen, tränenreichen Schlusswort spricht die Beschuldigte letztlich die «einzigartige Freundschaft» mit ihren verstorbenen Kollegen an, sagt: «Ich würde alles geben, um Euch noch einmal umarmen zu können.» Und sie entschuldigt sich bei den Familien der Opfer:

«Es tut mir von Herzen leid.»

Das Urteil wird um 15.30 Uhr eröffnet. (Update folgt)