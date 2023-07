Kreisgericht Wil Er gab nach der Verhaftung mehr zu, als die Behörden wussten – Drogenkurier aus Albanien muss ins Gefängnis und kassiert Landesverweis Er kam dreimal in die Schweiz und verkaufte hier Drogen. Nun sitzt ein 29-jähriger Albaner nicht nur im Gefängnis, sondern er wurde vom Kreisgericht Wil auch für acht Jahre des Landes verwiesen.

Insgesamt brachte der Drogenkurier fast ein Kilogramm Heroingemisch in die Schweiz. Bild: Rattankun Thongbun/iStockphoto

«Ich werde nie mehr hierherkommen», sagte der Beschuldigte dem Richter am Kreisgericht Wil in Flawil. Sollte er dieses Versprechen in die Tat umsetzen, so wären wohl alle am Prozess Beteiligten zufrieden. Er wolle mit dem Drogenhandel nichts mehr zu tun haben und sich eine andere Arbeit suchen, um seinen schwerkranken Vater zu unterstützen, beteuerte der Albaner.

Als Läufer Drogen überbracht

Der Beschuldigte sei hierzulande als «klassischer Läufer» unterwegs und somit ein kleiner Fisch eines grossen Drogennetzes gewesen, das von Südosteuropa aus operiere. So erläuterte es der Staatsanwalt vor Gericht. Ein «Läufer» im Drogenmilieu ist dazu da, um Mengen an die Leute zu bringen, wofür er vom Dealer bezahlt wird. Er bekommt also beispielsweise eine grosse Menge Kokain und muss diese einem Kunden liefern. Das dafür erhaltene Geld bringt er dem Dealer und erhält davon dann seinen Anteil.

Insgesamt hatte der Albaner zwischen Februar 2022 und März 2023 rund 950 Gramm Heroingemisch im Raum Wil–St.Gallen ausgeliefert. Zwar identifizierten ihn die Strafbehörden bereits im Februar 2022 als Drogenkurier – doch er reiste wieder aus, bevor er verhaftet werden konnte. Das Verfahren wurde sistiert, jedoch sofort wieder aufgenommen, als er im März 2023 in Wil während eines Drogendeals ertappt und verhaftet werden konnte.

Umfassendes Geständnis abgelegt

Nach der Verhaftung sei der Albaner sehr kooperativ und geständig gewesen. Er habe deutlich mehr gesagt, als die Strafverfolgungsbehörden damals wussten, erklärte der Staatsanwalt. So sei diese bis zum umfassenden Geständnis des Mannes davon ausgegangen, dass er nur zwei-, und nicht dreimal in der Schweiz gewesen sei, um mit Drogen zu handeln.

Auch habe er, wie es sich danach herausstellte, einige wertvolle Tipps gegeben, diese jedoch nicht protokollarisch festhalten wollen – aus Angst, das Protokoll könnte irgendwann in die – aus seiner Sicht – falschen Hände gelangen. «Ohne sein Geständnis wäre es schwierig gewesen, die Menge der von ihm verkauften Drogen zu bestimmen und auch über seinen ersten Aufenthalt hätten wir nichts gewusst», so der Staatsanwalt.

14 Monate unbedingt erhalten

Das Verhalten seit der Verhaftung sei somit klar strafmindernd, auch wenn man bei einer dreimaligen Einreise in die Schweiz zum Drogenhandel nicht mehr von einem leichten Verschulden ausgehen könne. Auf dieser Basis sei es jedoch möglich gewesen, den angeklagten Sachverhalt – Verbrechen gegen das Betäubungsmittelgesetz mit der Gefährdung der Gesundheit vieler Menschen – im abgekürzten Verfahren zu behandeln, so der Ankläger.

Die Strafe stand also in diesem Fall schon praktisch vor der Eröffnung des Prozesses fest. Entsprechend wurde der Mann zu einer Freiheitsstrafe von 36 Monaten verurteilt, wovon 14 Monate unbedingt zu vollziehen sind. 22 Monate wurden bedingt – bei vier Jahren auf Probe – gesprochen. Von der zu vollziehenden Freiheitsstrafe hat der Mann schon durch die U-Haft und den vorzeitigem Strafvollzug vier Monate abgesessen.

Ebenso wurde gegen den Albaner eine Landesverweisung von acht Jahren ausgesprochen, die im Schengener Informationssystem ausgeschrieben wird – auch wenn er beteuerte, nie mehr in die Schweiz kommen zu wollen. Der Mann muss weiter rund 18'000 Franken an Untersuchungs-, Anklage- und Gerichtskosten sowie für die Verteidigung bezahlen.