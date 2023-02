Kreisgericht Wil «Du wirst sehen, was kommt. Du hast mich die ganze Zeit betrogen»: Ex-Partner wegen Nötigung und Beschimpfung angeklagt Sie führten jahrelang eine On-Off-Beziehung. Als er erfuhr, dass sie einen Neuen hatte, verlor er die Beherrschung und beschimpfte und nötigte sie aufs Heftigste. Nun stand er deshalb vor Gericht.

Das Kreisgericht Wil hat seinen Sitz im ehemaligen Bezirksgebäude Untertoggenburg an der Bahnhofstrasse in Flawil. Bild: Philipp Stutz

Die Besitzerin einer Bar in Wil und der heute 49-jährige Nordmazedonier führten zwischen 2002 und 2015 eine Beziehung. Auch danach war er noch fast täglich Gast in ihrer Bar, sie telefonierten und kamen gut miteinander aus.

Als er aber im Juli 2021 erfuhr, dass sie einen «Neuen» hatte, brach für ihn eine Welt zusammen, war er doch davon ausgegangen, dass er der einzige Mann im Leben der Frau sei. Dies führte dazu, dass er die Frau mit Anrufen und Chat-Nachrichten terrorisierte. Er schrieb ihr Sätze wie «Du wirst sehen, was kommt. Du hast mich die ganze Zeit betrogen» oder «Du kannst morgen wieder zur Polizei gehen, um deinen Freund zu beschützen. Aber sie sind nicht immer bei ihm».

Aus ihm habe nur verletzter Stolz gesprochen

Vor dem Kreisgericht Wil in Flawil räumte der Beschuldigte die Nachrichten ein. Es könne schon sein, dass er es gesagt oder geschrieben habe. Das bereue er heute, aber seine Ex hätte gewusst, dass aus ihm nur verletzter Stolz und gesprochen hätte. Weder die Ex noch der Mann hätten vor ihm Angst haben müssen, «Es waren die Emotionen. Denn ich bin ein Mann. Und jeder Mann reagiert da so», versuchte sich der Beschuldigte zu erklären.

Zwar stufte auch die Ex die Gefühlsausbrüche des Ex als «Bla-Bla» ein und hielt ihn anfangs nicht dafür fähig, die Taten umzusetzen. Als jedoch kurz danach ihr Hund starb – sie ging von einer Vergiftung aus – und zweimal in der Bar eingebrochen wurde, bekam sie es mit der Angst zu tun, verdächtigte den Ex und zeigte ihn an.

Zwar stellte sich heraus, dass das Tier an einer Lungenentzündung gestorben, und der Ex nicht an den Einbrüchen beteiligt war. Doch damals habe die Frau Angst gehabt, und der Beschuldigte sei am eskalierten Verfahren nicht unschuldig. Der Richter sagt:

«Das mit dem Hund war ein dummer Zufall; die Einbrüche kann man nicht zuordnen, aber die Angst der Privatklägerin wurde dadurch verstärkt.»

Wenn die Drohungen des Angeklagten nicht da gewesen wären, wäre das nicht so entstanden. So gesehen sei er ursächlich dafür verantwortlich, wenn auch nicht im gleichen Ausmass, so der Richter.

Privatklägerin wollte kurz zuvor Prozess platzen lassen

Dennoch versuchte die Privatklägerin, die nicht der Verhandlung beiwohnte, den Prozess platzen zu lassen. Sie sagte ihrem Ex am Wochenende vor der Verhandlung, dass sie den Prozess absagen wolle. Der Beschuldigte erklärte ihr, dass dies jetzt nicht mehr möglich sei. Darauf kontaktierte sie seinen Anwalt und wiederholte ihr Angebot. Der Anwalt erklärte dies auch vor Gericht und verlangte eine Auswertung der Videos der Tankstelle und eine Befragung der Privatklägerin. Das Gericht wies jedoch beides ab, da die Sachverhalte, Nötigung und Beschimpfung, zu Genüge erstellt seien.

Der Beschuldigte wurde von einigen Vergehen und des gegen ihn verhängten Kontakt- und Annäherungsvorbot freigesprochen. Im Sinne der Anklage wurde er unter anderem jedoch wegen Nötigung, Beschimpfung und mehrfacher Ungehorsamkeit gegen amtliche Verfügungen zur Freiheitsstrafe von zwölf Monaten (abzüglich 52 Tage U-Haft und 10 Tage für vollzogene Ersatzmassnahmen) verurteilt.

Der Vollzug wurde zugunsten einer ambulanten psychiatrischen Behandlung aufgeschoben. Er muss zudem ein von der Bewährungshilfe begleitetes Lernprogramm absolvieren. Er wurde zu fünf Tagessätzen à 30 Franken oder fünf Tagen Haft bei einer Probezeit von drei Jahren und zur Busse von 1500 Franken verurteilt. Um einiges höher fallen die Verfahrenskosten von total 41'778 Franken aus, die er ebenfalls tragen muss. Das Kontakt- und Rayonverbot wurde nicht erneuert.