Kreisgericht Wil Diebstahl, Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung und Schwarzfahren: Teenager wird des Landes verwiesen Ein junger, asylsuchender Mann aus Marokko wurde am Montag vom Kreisgericht Wil in Flawil für fünf Jahre des Landes verwiesen. Er war im Herbst 2022 in der Region Wil auf Diebestour gewesen.

Der Wegweisungsentscheid fiel bereits im März 2023. Bild: Pixabay

Ob der Marokkaner in Berufung gehen wird, ist noch offen. Er wurde wegen mehrfachen Diebstahls, versuchten Diebstahls, mehrfachen Hausfriedensbruchs, Sachbeschädigung und mehrfachen Schwarzfahrens mit dem Zug verurteilt – zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten, bedingt unter einer Ansetzung einer Probezeit von zwei Jahren. So entschied das Kreisgericht Wil in Flawil.

In seinen wenigen Äusserungen schimmerte immer wieder durch, dass er sich vor allem als Opfer des Systems sieht. Denn es sei nicht einfach, in einem Land zu leben, das einen nicht arbeiten lasse, obwohl man auch als Asylsuchender arbeiten wolle, erklärte der bis anhin Vorstrafenlose mehr als einmal.

Beschuldigter wollte Urteil verhandeln

Er habe doch nur seine Familie zu Hause unterstützen wollen, dies aber ohne Arbeit nicht gekonnt. Er sehe ein, dass er Fehler gemacht habe und bitte um Entschuldigung, so der Teenager weiter. Mal klaute er in der Region Wil aus einem offenen Auto, dann schlich er wiederum in Häuser oder brach in diese ein. Hinzu kamen etliche Zugfahrten in der ganzen Schweiz ohne gültiges Billett.

Dass seine Zeit in der Schweiz – der Wegweisungsentscheid der Behörde stammt vom März 2023 – schon zeitnah zu Ende gehen wird, schien er selbst nach gefälltem Urteil nicht begriffen zu haben. Er würde gerne in der Schweiz bleiben, doch seine grösste Sorge sei es, dass «ich keinen Job bekomme und nichts machen darf». Auch versuchte er nach dem Urteil, wie in einem Basar zu verhandeln: Er empfände den Schuldspruch als zu hart. Ob man denn nicht noch etwas tiefer gehen könne, liess er übersetzen. Ein Ansinnen, dass die Richterin lächelnd, aber konsequent abwies – und die Sitzung definitiv schloss.

Haftstrafe leicht reduziert

Zuvor hatte der Verteidiger des Beschuldigten für seinen Mandanten noch eine leichte Reduktion der Haftstrafe um zwei Monate erreicht. Die Anklage hatte zehn Monate gefordert. Der Beschuldigte soll eine Zugbegleiterin angespuckt haben, aber der Anwalt konnte nachweisen, dass die Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte nicht gegeben war. Dies war auch der einzige Punkt, der vom Beschuldigten stets bestritten worden war. Alle anderen Verfehlungen räumte er ohne zu zögern ein.

Zusätzlich zur bedingten Freiheitsstrafe und dem Landesverweis muss der Marokkaner neben einer Busse von 500 Franken (oder fünf Tagen Haft) noch einen Schuldenberg schultern: Die sich aus Verfahrens-, Untersuchungs- und Gerichtskosten sowie dem Verteidigerhonorar und eingestandenen Schulden zusammensetzende Summe beläuft sich auf rund 12’800 Franken.